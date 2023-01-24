Іменини Ксенії у 2025 році: всі дні, коли Ксюша святкує День ангела

У багатьох є знайомі Ксюші

Ксенія — досить гарне і вельми поширене в Україні ім’я. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки з’явилося і коли всі Дні ангела Ксенії протягом року.

Значення імені Ксенія

Вважається, що ім’я Ксенія походить із давньогрецької мови та перекладається як "мандрівниця", "гостя", "чужоземка". Є і такий варіант перекладу як "гостинна".

Зустрічаються такі форми імені як Ксеня, Ксюша, Ксенюша, Ксеша, Ксюня, Аксюня, Ася, Акся.

В Україні є такі відомі Ксенії як художниця Ксенія Симонова, спортсменка Ксенія Сидоренко, письменниця Ксенія Циганчук.

Коли День ангела Ксенії?

Ксенія святкує іменини один раз на рік за новим церковним православним календарем ПЦУ:

24 січня, — Христа заради юродива Ксенія Петербурзька, дияконіса Ксенія (у світі Євсевія) Міласька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено дарувати людям свічки — до добра це не доведе.