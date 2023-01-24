Именины Ксении в 2025 году: все дни, когда Ксюша празднует День ангела

У многих есть знакомые Ксюши

Ксения, — довольно красивое и весьма распространенное в Украине имя. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда появилось и когда все Дни ангела Ксении в году.

Значение имени Ксения

Считается, что имя Ксения происходит из древнегреческого языка и переводится как "путешественница", "гостья", "странница", "чужестранка". Есть и такой вариант перевода как "гостеприимная".

Встречаются такие формы имени как Ксеня, Ксюша, Ксенюша, Ксеша, Ксюня, Аксюня, Ася, Акся.

В Украине есть такие известные Ксении как художница Ксения Симонова, спортсменка Ксения Сидоренко, писательница Ксения Циганчук.

Когда День ангела Ксении?

Ксения празднует именины один раз в год по новому церковному православному календарю ПЦУ:

24 января, — Христа ради юродивая Ксения Петербургская, диакониса Ксения (в миру Евсевия) Миласская;

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить людям свечи, — до добра это не доведет.