Іменини Бориса у 2025 році: усі дні, коли Боря святкує День ангела

В історії України є багато знаменитих Борисів

Ім’я Борис нехай і не найпопулярніше в Україні, але має давню історію. "Телеграф" вирішив розібратися, звідки взялося це ім’я, що воно означає і коли всі Дні ангела Бориса протягом року.

Значення імені Борис

Є багато версій, звідки взялося це ім’я і що означає. У перекладі з тюркської воно означає "барс", у Стародавній Персії ім’я Борис перекладали як "спадкоємець", в арабських країнах воно означало "видна людина". Є версія слов’янського походження, згідно з якою, Борис — це коротка форма імені Борислав, що перекладається як "прославлений у боротьбі".

Серед християн ім’я Борис стало популярним після канонізації болгарського князя Бориса I.

Цікаво, що англомовні люди зазвичай вимовляють ім’я Борис з наголосом на перший склад, — Бóрис.

Також зустрічаються такі розмовні форми імені як Боря, Борюсик, Борчик, Бориско, Боряша, Боба, Боруля.

Серед відомих українцям Борисів варто згадати таких особистостей як письменник та педагог Борис Грінченко, святий князь Борис, композитор Борис Лятошинський, оперний співак Борис Гмиря, спортсмен-олімпієць Борис Шахлін, учений Борис Патон, політик Борис Тарасюк, поет Борис Олійник, кінорежисер Борис Небієрідзе.

Коли День ангела Бориса?

Носії імені Борис святкують іменини 2 рази на рік за церковним православним календарем. Перерахуємо їх:

2 травня — рівноапостольний цар Борис (у хрещенні Михайло) Болгарський;

2 травня, 24 липня, — страстотерпець князь Борис (у хрещенні Роман).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що настійно не рекомендують дарувати чоловікам на свята.