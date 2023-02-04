Именины Бориса в 2025 году: все дни, когда Боря празднует День ангела

В истории Украины есть много знаменитых Борисов

Имя Борис пусть и не самое популярное в Украине, но имеет древнюю историю. "Телеграф" решил разобраться, откуда взялось это имя, что оно значит и когда все Дни ангела Бориса в году.

Значение имени Борис

Есть много версий, откуда взялось это имя и что значит. В переводе с тюркского оно значит "барс", в Древней Персии имя Борис переводили как "наследник", в арабских странах оно значило "видный человек". Есть версия славянского происхождения, согласно которой, Борис — это короткая форма имени Борислав, что переводится как "уславленный в борьбе".

Среди христиан имя Борис стало популярно после канонизации болгарского князя Бориса I.

Интересно, что англоязычные люди как правило произносят имя Борис с ударением на первый слог, — Бóрис.

Также встречаются такие разговорные формы имени как Боря, Борюсик, Борчик, Бориско, Боряша, Боба, Боруля.

Среди известных украинцам Борисов стоит упомянуть таких личностей как писатель и педагог Борис Гринченко, святой князь Борис, композитор Борис Лятошинский, оперный певец Борис Гмыря, спортсмен-олимпиец Борис Шахлин, ученый Борис Патон, политик Борис Тарасюк, поэт Борис Олейник, кинорежиссер Борис Небиеридзе.

Когда День ангела Бориса?

Носители имени Борис празднуют именины 2 раза в году по церковному православному календарю. Перечислим их:

2 мая , — равноапостольный царь Борис (в крещении Михаил) Болгарский;

, — равноапостольный царь Борис (в крещении Михаил) Болгарский; 2 мая, 24 июля, — страстотерпец князь Борис (в крещении Роман).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что настоятельно не рекомендуют дарить мужчинам на праздники.