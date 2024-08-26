Окупанти активізувалися на Лиманському і Курахівському напрямках: яка ситуація на фронті (карта)

Ворог продовжує зазнавати втрат

Розпочався 915-й день війни з російськими окупантами. Україна перебуває під масованим обстрілом РФ. А ось на фронті ситуація без змін, ворожі війська за минулу добу просунулись на Сході нашої країни.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.

"Телеграф" зібрав мапи бойових дій, аби показати ситуацію на фронті.

У Генеральному Штабі Збройних сил України у щоденному зведенні про ситуацію на фронті повідомили, що за попередню добу відбулося 146 бойових зіткнень. Ворог атакував на Харківщині, на Лиманському, Краматорському, Курахівському напрямках.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, але ворог сьогодні активізувався на Лиманському і Курахівському.

Окрім цього, на кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масштабної російської атаки на Україну у понеділок, 26 серпня, в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого.