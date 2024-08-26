Оккупанты активизировались на Лиманском и Кураховском направлениях: какая ситуация на фронте (карта)

Враг продолжает нести потери

Начался 915-й день войны с русскими оккупантами. Украина находится под массированным обстрелом РФ. А вот на фронте ситуация без изменений, вражеские войска за прошедшие сутки продвинулись на Востоке нашей страны.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Зализному.

"Телеграф" собрал карты боевых действий, чтобы показать ситуацию на фронте.

В Генеральном Штабе Вооруженных сил Украины в ежедневном своде о ситуации на фронте сообщили, что за предыдущие сутки произошло 146 боевых столкновений. Враг атаковал на Харьковщине, Лиманском, Краматорском, Кураховском направлениях.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, но враг сегодня активизировался на Лиманском и Кураховском.

Кроме того, на границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские УАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск.

"В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и 13 единиц", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что во время масштабной российской атаки на Украину в понедельник, 26 августа, в Луцке поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем.