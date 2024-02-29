Вік впливає? Медики відповіли, чи здатен Байден далі виконувати обов'язки президента США

Нещодавно американського лідера запідозрили в порушенні гостроти розуму та пам’яті

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден може й надалі виконувати свої посадові обов’язки. Під час щорічного медичного огляду нових захворювань не було знайдено.

Американський лідер є достатньо міцним чоловіком, тому його здоров’я дозволяє й надалі залишатись на посту глави держави. Про це розповів його лікар Кевін О'Коннор, інформує CNN.

Байден достатньо здоровий, щоб бути президентом США

"Президент почувається добре, і медогляд цього року не виявив жодних нових проблем. Він як і раніше придатний до служби й повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або послаблень", ― сказав О'Коннор.

Він також розповів про думку інших медиків, які ознайомились з картою президента та оглянули його. Усі вони погодились з висновками О'Коннора та його рекомендаціями.

Стан 81-річного політика дозволяє йому й надалі виконувати обов'язки глави держави. Нових хвороб не було знайдено, а діагностовані раніше не прогресують.

Як повідомив лікар Байдена, скута хода політика пов’язана зі "зношеністю" хребта. У нього раніше знайшли артритні зміни. Наразі їх оцінюють від помірних до важких, але специфічного лікування президент поки не потребує. Воно знадобиться, якщо буде значне стиснення нервових корінців.

Зазначимо, що американський лідер також лікується від порушення ритму серця. Проте він не відчуває жодних його симптомів. Також серед проблем Байдена лікар назвав дискомфорт у горлі після вживання їжі, печію та апное під час сну.

Нагадаємо, що раніше у США засумнівались, що лідер демократів може продовжувати виконувати свої посадові обов’язки. Спецпрокурор написав у звіті про проблеми з пам’яттю у Байдена. Це було зафіксовано у його звіті про неправильне поводження з документацією. Ніби американський лідер зберігав секретні папери у гаражі приватної резиденції.

Сам Байден дуже обурився цьому. Під час звернення до нації з Білого дому він заявив, що знає, що насправді робить. Найбільше його зачепило звинувачення у тому, що він ніби забув про дату смерті свого сина.

Відмітимо, що Бо Байден помер 30 травня 2015 року. Він був старшим сином американського лідера, був членом Демократичної партії. З 2003 року воював в Іраці, а з 2006 до 2015 ― обіймав посаду генерального прокурора штату Делавер. Помер від раку головного мозку.

Проте варто зауважити, що Байден дійсно інколи плутається. Наприклад, під час останніх своїх публічних виступів він згадав про нібито зустрічі та розмови з політиками, які вже померли. Так, президент заявив, що Гельмут Коль, колишній канцлер Німеччини, був присутній на розмові з лідерами "Групи семи" у 2021 році, хоча той помер ще у 2017-му. Також Байден заявив, що нещодавно зустрічався з експрезидентом Франції Франсуа Міттераном. Проте це неможливо, бо він помер ще у 1996 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден звернувся до Конгресу США, закликаючи надати допомогу Україні. Він нагадав, що "історія спостерігає".