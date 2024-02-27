Допомога Україні таки буде? Про що домовилися Байден та лідери Конгресу США

Політики кажуть, що це була одна з найбільш "напружених зустрічей"

Президент США Джо Байден провів зустріч з представниками Сенату та Палати представників, включаючи її спікера Майка Джонсона, з питання голосування за виділення військової допомоги Україні.

Політики провели переговори за зачиненими дверима, а потім зробили невеликі коментарі для ЗМІ. Основні заяви оприлюднив журналіст CNN у своєму профілі у соцмережі X.

Так лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазначив, що це були дуже інтенсивні та продуктивні переговори. За його словами, це була одна з найбільш "напружених" зустрічей у Білому домі на його пам’яті.

За словами Шумера, він сказав Джонсону, що "історія дивиться через плече" і що він пошкодує, що не зробив жодних дій.

"Переважна більшість вважає, що нам потрібно зайнятися Україною прямо зараз", — додав він.

Водночас Джонсон після переговорів наодинці з Байденом зазначив, що йому та іншим республіканцям хотілося б спочатку побачити кроки щодо вирішення кризи на південному кордоні США, а лише потім діяти по Україні.

"Насамперед ми повинні подбати про потреби Америки", — сказав Джонсон.

Говорячи про долю документа про допомогу Україні, спікер Палати представників заявив, що його буде прийнято "своєчасно", але не став говорити, що має на увазі під цим.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський говорив, що доручив головнокомандувачу Олександру Сирському підготувати два плани подальшого ходу війни. Перший із них буде прийнятий у разі, якщо Україна отримає допомогу від США, а друга — якщо ні.