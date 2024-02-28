Байден, Дуда чи Макрон? До кого українці добре ставляться, а до кого навпаки (опитування)

Ставлення до деяких політиків в українців значно зіпсувалося

Найбільше із західних політиків українці добре ставляться до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента Польщі Анджея Дуда. А найбільше люди терпіти не можуть російського президента Володимира Путіна.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років.

Так, більшість учасників опитування висловили позитивне ставлення до Джо Байдена — 78%. Недалеко від нього за рівнем гарного ставлення виявився президент Польщі Анджей Дуда – 76%. На третій позиції опинився французький лідер Емманюель Макрон — 62%. Четверте місце займає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – 60% та на п’ятій позиції прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак – 56%.

Далі згідно з результатами йде канцлер Німеччини Олаф Шольц – 55%, а за ним прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо – 50%. Відносна більшість опитаних висловлює позитивне ставлення до президента Молдови Майї Санди — 49%, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска — 47%, і прем’єр-міністра Італії Джорджа Мелоні — 39%.

Водночас найгірше ставлення в українців до президента Росії Володимира Путіна — 96%. Також люди негативно ставляться до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — 92%, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — 69%, голови КНР Сі Цзіньпіна — 64%.

Також частина респондентів погано ставиться до президента Туреччини Реджепа Ердогана — 42%, а позитивно до нього ставляться лише 38%. Це саме стосується прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо — відповідно 29,5% та 14%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поляки вважають, що Україна та Росія можуть бути знищені. Про це свідчать результати проведеного опитування.