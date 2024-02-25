"Путін виграє щодня": у Байдена розповіли, хто відповідальний за те, що Україна не отримала допомогу США

Ситуація з зволіканнями вигідна лише Росії

У Конгресі США існує сильна підтримка України, а тому, якщо законопроєкт про допомогу буде винесений на голосування, то його точно ухвалять. Однак тепер все залежить від спікера Палати представників Майка Джонсона, який цього може не зробити.

Як повідомляє The Hill, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що єдиним бенефіціаром у цій ситуації залишається російський диктатор Володимир Путін.

"Реальність така, що Путін щодня виграє від того, що Україна не отримує необхідних їй ресурсів, і Україна страждає", — зазначив він.

Салліван підкреслив, що у Палаті представників є сильна двопартійна підтримка законопроєкту про виділення допомоги і більшість законодавців проголосують за нього, якщо Джонсон винесе його на голосування. Тепер же, каже чиновник, історія спостерігає за тим, чи погодиться спікер Палати представників винести документ на голосування чи ні.

"Якщо він це зробить, це проголосують і Україна отримає те, що їй потрібно для успіху. Якщо він цього не зробить, то ми не зможемо дати Україні інструменти, необхідні для того, щоб вона могла протистояти Росії, і Путін буде основним бенефіціаром цього". ", — додав Салліван.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.