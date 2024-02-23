"Нам цього не забудуть": Байден звернувся із заявою до Конгресу щодо України

Затримка допомоги від США грає на руку тільки Путіну

У п’ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Він наголосив на тому, що завтра, 24 лютого, буде друга річниця повномасштабного вторгнення.

Байден вважає, що ставки у війні України за високі і стосуються не лише її, а й усього світу. Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.

"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута", — сказав Байден.

Він зауважив, що настав час твердо стояти разом з Україною та об'єднатися з союзниками та партнерами. Байден закликав довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються.

За словами президента США, законопроєкт передбачає термінове фінансування України. Він також інвестує в американську оборонну промислову базу. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроєкт, США можуть зміцнити свою безпеку, безпеку в Європі, та протистояти президенту Росії Володимиру Путіну. Баден наголосив, що затримка цього законопроєкту грає на руку тільки диктатору.

"НАТО сильніше, більше та згуртованіше, ніж будь-коли. І безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн на підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами залишається відданою наданню критичної допомоги Україні та притягненню Росії до відповідальності за її агресію",- сказав президент США.

Раніше "Телеграф" писав, що Байден запровадив проти Росії 500 нових санкцій.