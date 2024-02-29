Возраст влияет? Медики ответили, способен ли Байден продолжать выполнять обязанности президента США

Недавно американского лидера заподозрили в нарушении остроты разума и памяти

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден может и дальше выполнять свои должностные обязанности. Во время ежегодного медицинского осмотра новых заболеваний не найдено.

Американский лидер является достаточно крепким мужчиной, поэтому его здоровье позволяет и дальше оставаться на посту главы государства. Об этом рассказал его врач Кевин О’Коннор, передает CNN.

Байден достаточно здоров, чтобы быть президентом США

"Президент чувствует себя хорошо, и медосмотр в этом году не выявил никаких новых проблем. Он по-прежнему пригоден к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или послаблений", — сказал О’Коннор.

Он также рассказал о мнении других медиков, которые ознакомились с картой президента и осмотрели его. Все они согласились с выводами О’Коннора и его рекомендациями.

Состояние 81-летнего политика позволяет ему и дальше выполнять обязанности главы государства. Новые болезни не были найдены, а диагностированные ранее не прогрессируют.

Как сообщил врач Байдена, скованная походка политика связана с "износом" позвоночника. У него раньше обнаружили артритные изменения. Пока их оценивают от умеренных до тяжелых, но в специфическом лечении президент пока не нуждается. Оно понадобится, если будет значительное сжатие нервных корешков.

Отметим, что американский лидер также лечится от нарушения ритма сердца. Однако он не испытывает никаких его симптомов. Также среди проблем Байдена врач назвал дискомфорт в горле после еды, изжогу и апноэ во время сна.

Напомним, ранее в США усомнились, что лидер демократов может продолжать выполнять свои должностные обязанности. Спецпрокурор написал в отчете о проблемах с памятью у Байдена. Это было зафиксировано в его отчете о неправильном обращении с документацией. Как будто американский лидер хранил секретные бумаги в гараже частной резиденции.

Сам Байден очень возмутился. Во время обращения к нации из Белого дома он заявил, что знает, что на самом деле делает. Больше всего его задело обвинение в том, что он забыл о дате смерти своего сына.

Отметим, что Бо Байден скончался 30 мая 2015 года. Он был старшим сыном американского лидера, являлся членом Демократической партии. С 2003 года воевал в Ираке, а с 2006 по 2015 год занимал должность генерального прокурора штата Делавер. Умер от рака головного мозга.

Однако следует заметить, что Байден действительно иногда путается. Например, во время последних своих публичных выступлений он вспомнил о якобы встречах и разговорах с уже умершими политиками. Так, президент заявил, что Гельмут Коль, бывший канцлер Германии, присутствовал на разговоре с лидерами "Группы семи" в 2021 году, хотя тот скончался еще в 2017-м. Также Байден заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Однако это невозможно, потому что он умер еще в 1996 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден обратился к Конгрессу США, призывая оказать помощь Украине. Он напомнил, что "история наблюдает".