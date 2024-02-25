Реванш із Байденом все більш неминучий: Трамп здобув нову серйозну перемогу у передвиборчих перегонах

Хейлі не збирається поки що виходити з гонки

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп знову переміг свою головну опонентку Нікі Хейлі на республіканських праймерізах. Він зміг обійти її навіть у її рідному штаті – Південній Кароліні. Трамп набрав 60%, а Гейлі – 40%.

Про це повідомило агентство АР, яке зазначає, що Трамп переміг у всіх попередніх праймериз, що пройшли в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США. І нова перемога ще більше укріпила його шанси на третю поспіль номінацію від Республіканської партії.

Журналісти пишуть, що Тепер Хейлі стикається з дедалі більшим тиском щодо виходу з перегонів. Але вона заявляє, що не збирається цього робити, незважаючи на втрату штату, де вона була губернатором із 2011 по 2017 рік.

"Я не вірю, що Дональд Трамп може перемогти Джо Байдена. Раніше цього тижня я сказала, що незалежно від того, що відбудеться в Південній Кароліні, я продовжуватиму балотуватися. Я людина слова", — заявила вона.

У матеріалі наголошується, що тепер реванш між Трампом та президентом Джо Байденом на виборах у листопаді стає все більш неминучим після попереднього голосування у Південній Кароліні.

"Я ніколи не бачив Республіканську партію настільки єдиною, як зараз… Ви можете святкувати близько 15 хвилин, але потім ми маємо повернутися до роботи", – заявив Трамп, вийшовши на сцену для своєї переможної мови через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку колишнього прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США не відмовиться підтримувати Україну. Більше того, висока ймовірність того, що він збільшить допомогу.