За Україну та Навального: Байден запроваджує проти Росії 500 нових санкцій, подробиці

Пакет анонсували ще кілька днів тому

Сполучені Штати Америки (США) 23 лютого запровадили великий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Обмеження посилили напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Відповідну заяву сьогодні зробив президент США Джо Байден, про що повідомляється на сайті Білого дому. Американський лідер зазначив, що Путін думав, ніби зможе підкорити український народ, але прорахувався, адже Україна вистояла, а Північноатлантичний альянс став згуртованим як ніколи.

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Байден ввів нові санкції проти Росії

"Сьогодні я оголошую про більш ніж 500 нових санкцій проти Росії за її завойовницьку війну в Україні й за смерть Олексія Навального, який був мужнім активістом у боротьбі з корупцією і найжорсткішим лідером путінської опозиції. Ці санкції будуть націлені на осіб, пов’язаних з тюремним ув'язненням Навального, а також на російський фінансовий сектор, оборонно-промислову базу, мережі закупівель та осіб, які ухиляються від санкцій на кількох континентах, які гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном та репресії всередині країни. Ми також вводимо нові експортні обмеження майже для 100 організацій, які надають закулісну підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення енергетичних доходів Росії", — йдеться у заяві Байдена.

У заяві американського лідера також йдеться про необхідність підтримувати Україну боєприпасами. Він закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку "поки не стало пізно".

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута", — заявив американський лідер.

Зазначимо, що цей пакет санкцій через смерть опозиціонера Олексія Навального, який раптово помер у колонії, анонсували ще 20 лютого. У Білому домі пообіцяли, що обмеження матимуть "нищівний характер".

Щодо допомоги Україні від США, то її не можуть погодити з грудня 2023 року. Демократи та республіканці ніяк не проголосують за законопроєкт щодо надання чергового пакету. Наступне голосування може відбутися в середині березня, адже Палата представників пішла на канікули. Західні ЗМІ пишуть, що за блокуванням допомоги Україні від США стоїть колишній президент Штатів, лідер Республіканської партії Дональд Трамп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Києва прибув Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті. Він має важливу мету.