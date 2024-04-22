Дуда зробив гучну заяву щодо ядерної зброї та США

Остаточне рішення щодо цього питання за США

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю США. Це, на думку влади країни, забезпечить безпеку східного флангу НАТО.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда. Подробицями він поділився в інтерв’ю виданню Fakt.

"Це вже давно є темою польсько-американських переговорів. Я вже кілька разів обговорював її. Не приховую, що коли мене запитали про це я заявив про нашу готовність. Якщо з боку наших союзників буде ухвалено таке рішення про розміщення ядерної зброї в рамках спільного використання ядерної зброї і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього.

Як аргументи для такого рішення він зазначив, що Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Крім того, нещодавно російський диктатор Володимир Путін перемістив свою ядерну зброю до Білорусі.

Ба більше, від президента РБ пролунали відкриті погрози у бік Польщі. Після отримання ядерних ракет Валерій Лукашенко заявив, що вони можуть бути спрямовані проти сусідньої країни, звинувативши Польщу в нібито плануванні вторгнення на територію Білорусі. І додав, що нібито гарантії, надані йому у 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Саме це змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію.

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сама керуватиме ядерною зброєю, яка переміщена до РБ. Кремль нібито не порушує домовленості щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Тим часом американський президент Джо Байден в інтерв’ю Reuters заявив, що російський диктатор може використовувати тактовну ядерну зброю.

Нагадаємо, що останнім часом у країнах Європи активно говорять про необхідність підготовки до прямої конфронтації з Росією. У січні 2024 року міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін визнав, що "у Швеції може бути війна". Шведський головнокомандувач генерал Мікаель Біден пішов далі. Він заявив, що всі шведи повинні "готуватися до війни". У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив, що його країні потрібно від п’яти до восьми років, щоб бути готовими до війни. Сценарій німецького військового планування, що потрапив кілька місяців тому в мережу, будувався на припущенні про початок бойових дій з Росією вже в 2025 році.

У той же час адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО і вищий військовий офіцер Альянсу попередив, що війна між НАТО і Росією може відбутися протягом 20 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олександру Лукашенку подарували модель першої ядерної бомби СРСР на знак переміщення ядерної зброї до Білорусі.