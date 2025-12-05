"Баночка джина" за 250 тис. доларів: НАБУ показало уривки з прослушки Скороход і вручило підозру

На гарячому спіймали помічника та спільника депутатки

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про підозру нардепці та її спільникам. Бюро не називає імені фігурантки, але ймовірніше йдеться про Анну Скороход.

Що треба знати:

НАБУ опублікувало уривки розмов нардепки з прослушки

Народну обраницю підозрюють у вимаганні хабаря

Підозру також оголосили помічнику та спільнику нардепки

Як повідомили в Бюро, НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. Ймовірніше йдеться про Анну Скороход, у якої напередодні проходили обшуки.

Бюро опублікувало уривок відео, на якому нардепка спілкується з чоловіками щодо справи. Під час розмови звучить чимало лайки, розмов про гроші та навіть погрози.

"Я що тут баночка джина? Я можу найняти пацанів, які вас десь у переулку в**бут", — сказала жінка.

НАБУ повідомило про підозру нардепці

Слідство з'ясувало, що за $250 тисяч зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Коли "клієнт" передав їм частину у розмірі $125 тисяч, його запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Ба більше, представника товариства попросили написати розписку, у якій йшлося, що він нібито позичив ці гроші. А також має донести залишок суми. Але ні членам РНБО, ні іншим посадовцям кошти так і не передали, адже зловмисники не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Обшуки НАБУ у нардепки Скороход

Цікаво, що в той день, коли нардепка Скороход вимагала хабар від підприємця, а це сталось у вересні 2025 року. У Раді вона в тій же сукні та з тими ж сережками скаржилася, що "крадії приходять у стіни Верховної Ради".

Що передувало

У п'ятницю, 5 грудня, НАБУ провело обшуки у нардепки. Вона вже підтвердила оперативні дії. За її словами, їй "нічого приховувати" та назвала це "прямим тиском" на опозицію.

Анна Скороход

"Моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала Анна Скороход.

