Дуда сделала громкое заявление насчет ядерного оружия и США

Окончательное решение в этом вопросе за США

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Это, по мнению властей страны, обеспечит безопасность восточного фланга НАТО.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Подробностями он поделился в интервью изданию Fakt.

"Это уже давно является темой польско-американских переговоров. Я уже несколько раз обсуждал ее. Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я заявил о нашей готовности. Если со стороны наших союзников будет принято такое решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса, и у нас есть обязательства и в этой сфере, так что мы просто проводим общую политик", — сказал польский лидер.

В качестве аргументов для такого решения он указал на то, что Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга. Кроме того, недавно российский диктатор Владимир Путин переместил свое ядерное оружие в Беларусь.

Более того, от президента РБ прозвучали открытые угрозы в сторону Польши. После получения ядерных ракет, Валерий Лукашенко заявил, что они могут быть направлены против Польши, обвинив страну в якобы планировании вторжения на территорию Беларуси. И добавил, что якобы гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Именно это вынудило Беларусь вернуть ядерное оружие на свою территорию.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама будет руководить ядерной оружием, которое перемещено в РБ. Кремль якобы не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Между тем, американский президент Джо Байден в интервью Reuters заявил, что российский диктатор может использовать тактичное ядерное оружие.

Напомним, что в последнее время в странах Европы активно говорят о необходимости подготовки к прямой конфронтации с Россией. В январе 2024 года министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин признал, что "в Швеции может быть война". Шведский главнокомандующий генерал Микаэль Биден пошел дальше. Он заявив, что все шведы должны "готовиться к войне". В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус оценил, что его стране нужно от пяти до восьми лет, чтобы быть готовыми к войне. Попавший несколько месяцев назад в сеть сценарий немецкого военного планирования строился на предположении о начале боевых действий с Россией уже в 2025 году.

В то же время адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО и высший военный офицер Североатлантического союза, предупредил, что война между НАТО и Россией может произойти в ближайшие 20 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Александру Лукашенко подарили модель первой ядерной бомбы СССР в знак перемещения ядерного оружия в Беларусь.