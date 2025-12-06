Що не можна робити у свято святого Миколая Чудотворця 6 грудня, щоб не відлякати удачу і добробут

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна прибирати, стригти волосся і їсти м’ясо

Цієї суботи православні віряни та греко-католики за новоюліанським церковним календарем вшановують святителя Миколая Чудотворця. Він займає особливе місце серед найбільш шанованих святих християнської церкви.

Свято, яке у 2025 році припадає на суботу, радо відзначають і діти, і дорослі. Це чудова можливість висловити близьким свою любов, проявити турботу та порадувати їх подарунком або смачним частуванням.

У День Святого Миколая християни традиційно відвідують храми та беруть участь у святкових службах. Вони звертаються до святого з молитвами: просять його про захист та моляться за мир в Україні. Це свято часто називають дитячим — і не випадково: діти з нетерпінням чекають на цей день, а дорослі заздалегідь ховають під подушки солодощі та подарунки.

Що не можна робити 6 грудня

Сумувати, бажати зла, злитися, заздрити, сваритися, лихословити, кричати на дітей.

Прибирати, прати, шити, в’язати, вишивати, займатися ремонтом, виносити сміття – це може накликати невдачі.

Брати гроші в борг або позичати.

Стригти волосся і нігті.

Відмовляти у допомозі тим, хто просить – це вважається великим гріхом.

Вирушати у далекі поїздки.

Їсти м’ясні та молочні продукти — йде Різдвяний піст 2025.

Народні прикмети 6 грудня

Випав сніг – зима буде сніжною.

Морозний день – наступний рік буде щасливим.

На деревах іній – наступного року буде добрий урожай.

Скільки на Миколая випало снігу – стільки у травні буде трави.

Свята та події 6 грудня

День Збройних Сил України

День народження Санта-Клауса у США

Всесвітній день гаспачо

Всесвітній день фетбайка (Global Fat-Bike Day)

День народження мікрохвильової печі

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.