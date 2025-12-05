Хто незабаром очолить Офіс президента: до кого найбільше тяжіє Зеленський

Серед головних кандидатів Шмигаль та Федоров

Після звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президенту виникало чимало здогадок, хто ж може його замінити. Серед чималої кількості імен президент Володимир Зеленський ймовірніше обиратиме між віцепрем'єром і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром оборони Денисом Шмигалем.

Як "Телеграфу" зазначило джерело, Зеленський ймовірніше надасть перевагу саме Федорову. Офіційно цього ще не підтверджували, але співрозмовник видання переконаний саме в такому виборі президента.

Що треба знати:

Михайло Федоров – наймолодший міністр в історії України та лідер цифрової трансформації

Денис Шмигаль був призначений на посаду Міністра оборони 17 липня 2025 року

Офіційно президент ще не називав людину, яка стане новим керівником ОП

Зауважимо, що в одному з інтерв'ю політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній казав, що саме Федоров ймовірніше стане головою Офісу. Адже у нього є чимало переваг, він досить активний та міг би очолити багато напрямків.

"Думаю, ця людина достатня, вже вправна в перемовному процесі, наприклад, збиранні голосів у парламенті і багато іншого. Тому це більш-менш прийнятні кандидати, відповідно до потрібних навичок, які вимагаються від голови Офісу президента", — підсумував Тарас Загородній.

Що відомо про Федорова та Шмигаля

Михайло Федоров — наймолодший міністр в історії України та лідер цифрової трансформації. Він пройшов шлях від студента до бізнесмена та політика. У 2019 році керував digital-напрямком передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого став його позаштатним радником із digital. На парламентських виборах 2019 року пройшов до Ради за списком партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року обіймає посаду віцепрем’єр-міністра України та одночасно очолює Міністерство цифрової трансформації.

Михайло Федоров

Денис Шмигаль — рекордсмен перебування на посаді прем'єр-міністра України — майже 5 років. З 2009 року почав політичну кар'єру на посаді помічника голови Львівської обласної державної адміністрації та в.о. начальника головного управління економіки ОДА. У 2019 став головою Івано-Франківської ОДА, а з 2020 — віцепрем'єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. У 2020 Шмигаля призначили прем'єр-міністром України, у 2025 він очолив Міністерство оборони.

Денис Шмигаль

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрій Єрмак, який звільнився з посади керівника Офісу президента після того, як до нього прийшли з обшуками НАБУ та САП, заявив, що вирішив відправитися на фронт.