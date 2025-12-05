Хто незабаром очолить Офіс президента: до кого найбільше тяжіє Зеленський
Серед головних кандидатів Шмигаль та Федоров
Після звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президенту виникало чимало здогадок, хто ж може його замінити. Серед чималої кількості імен президент Володимир Зеленський ймовірніше обиратиме між віцепрем'єром і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром оборони Денисом Шмигалем.
Як "Телеграфу" зазначило джерело, Зеленський ймовірніше надасть перевагу саме Федорову. Офіційно цього ще не підтверджували, але співрозмовник видання переконаний саме в такому виборі президента.
Що треба знати:
- Михайло Федоров – наймолодший міністр в історії України та лідер цифрової трансформації
- Денис Шмигаль був призначений на посаду Міністра оборони 17 липня 2025 року
- Офіційно президент ще не називав людину, яка стане новим керівником ОП
Зауважимо, що в одному з інтерв'ю політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній казав, що саме Федоров ймовірніше стане головою Офісу. Адже у нього є чимало переваг, він досить активний та міг би очолити багато напрямків.
"Думаю, ця людина достатня, вже вправна в перемовному процесі, наприклад, збиранні голосів у парламенті і багато іншого. Тому це більш-менш прийнятні кандидати, відповідно до потрібних навичок, які вимагаються від голови Офісу президента", — підсумував Тарас Загородній.
Що відомо про Федорова та Шмигаля
Михайло Федоров — наймолодший міністр в історії України та лідер цифрової трансформації. Він пройшов шлях від студента до бізнесмена та політика. У 2019 році керував digital-напрямком передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого став його позаштатним радником із digital. На парламентських виборах 2019 року пройшов до Ради за списком партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року обіймає посаду віцепрем’єр-міністра України та одночасно очолює Міністерство цифрової трансформації.
Денис Шмигаль — рекордсмен перебування на посаді прем'єр-міністра України — майже 5 років. З 2009 року почав політичну кар'єру на посаді помічника голови Львівської обласної державної адміністрації та в.о. начальника головного управління економіки ОДА. У 2019 став головою Івано-Франківської ОДА, а з 2020 — віцепрем'єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. У 2020 Шмигаля призначили прем'єр-міністром України, у 2025 він очолив Міністерство оборони.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрій Єрмак, який звільнився з посади керівника Офісу президента після того, як до нього прийшли з обшуками НАБУ та САП, заявив, що вирішив відправитися на фронт.