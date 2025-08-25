Моторошні слова пролунали на радіо "Судного дня": повідомлення проаналізував ШІ

Загадкова російська радіостанція УВБ-76, яку прозвали станцією "Судного дня", зненацька знову подала голос. Вона видала серію неоднозначних фраз, які зазвичай з'являються перед або на тлі гучних подій.

Про це пише Telegram-канал "УВБ-76 логі". За його даними, приблизно в обід 25 серпня станція передала такі повідомлення: "НЖТІ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365", НЖТІ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692.

Варто зазначити, що загадкові повідомлення радіостанція передала перед початком повномасштабної війни в Україні. Тоді можна було почути слово "ЛЕСОЛЕД".

Що таке "жужалка"?

Це найвідоміша і загадкова номерна станція в Росії, яка веде мовлення з середини 1970-х років. Зазвичай ефір станції заповнює білий шум, іноді звучать короткі повідомлення з числами і не пов’язаними одне з одним словами (часто іменами), з перших літер яких складаються окремі слова.

Вважається, що радіостанція "УВБ-76" належить Збройним силам РФ, а її сигнал, за різними версіями, надходить із Московської, Ленінградської чи Псковської областей. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "жужалка" є частиною системи "Периметр" (інша назва — "мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

Довідково: до 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання кількості голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. У різний час станція передавала в ефір звуки, схожі на кроки, що човгають, уривки з "Лебединого озера" Петра Чайковського, а в одному випадку пролунав жіночий крик.

Серйозний сплеск активності був зафіксований перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Почалося все у січні, а за кілька днів до вторгнення в ефір посипався цілий град із повідомлень. Так, 22 лютого передали повідомлення зі словами "нюхостих" та "нестримний", а 23 лютого — ""мужощелк", "чайхана" та "шиконаст".

Останній сплеск активності

Варто зазначити, що останній масштабний сплеск активності "жужалки" стався перед зустріччю Путіна і Трампа на Алясці. 14 серпня в ефірі прозвучало відразу два повідомлення: НЖТІ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881, НЖТІ 03647 СТОКОТОН 2751 2830.

ФСБ чи тролінг?

Думки про загадкову станцію розділилася. Хтось вважає, що це чийсь дуже затяжний жарт, ну а інші цілком серйозно впевнені в її зв’язках з урядом РФ. Так, наприклад, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі 24 каналу, коментуючи один із сплесків активність "жужалки" заявив, що в Росії всі системи передачі інформації є контрольованими. Під прикриттям їх використовують спецслужби для донесення потрібних даних. Це потрібно, щоби дезорієнтувати населення, не дати нікому дізнатися, що відбувається в Кремлі.

Чи вдалося ШІ розшифрувати послання

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, щоб той висловив свою думку щодо останніх шифрів.

Він пояснив, що НЖТІ — це позивна станція, а числа можуть бути ідентифікаторами, координатами, командами або зашифрованими даними. Слова (НАРДОСАЖ, ПУЛОЛЕД), на думку ШІ, виглядають як кодові назви, можливо для операцій, об’єктів чи адресатів. Однак без ключа шифрування зрозуміти точний зміст неможливо.

Втім, зазначає Grok, усі ці повідомлення можуть бути дезінформацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2025 року Годинник Судного дня перевели на 1 секунду ближче до півночі, до 89 секунд.