"Радіостанція судного дня" видала нове слово: у ньому навіть є сенс

Про значення послань "жужжалки" сперечаються ще з 70-х років минулого століття

У Росії продовжують із захопленням вишукувати сенс у випадкових наборах слів і букв, які відправляє станція УВБ-76 ("Жужжалка"), також відома як "радіостанція судного дня". Цього разу в потоці білого шуму та незрозумілого бурмотіння вони почули нове осмислене слово — "глісер".

Подія виявилася настільки значущою, що підхопили цю тему навіть журналісти з кремлівського пулу. Як і в інших випадках, зміст послання залишився зрозумілим лише самим пропаленим конспірологам.

Варто зазначити, що на відміну від "бомжекрема" і "хрякохрича", що стали мемом, слово "глісер" дійсно має значення. Так називають типи човнів, які внаслідок високої швидкості пересування починають ковзати водною поверхнею. Власне з французької мови слово "glisseur" і перекладається як "ковзати".

Відповідно до популярних у мережі теорій "Жужжалка" нібито підключена до російської системи ядерного стримування "Периметр", яка в автоматичному режимі має запускати ядерні ракети. Втім, у роботу станції часто втручалися різноманітні хакери, які через неї транслювали фрази "Слава Україні" та слова з пісні Wellni — "ПТН ПНХ". А зовсім недавно там навіть крутили "Лебедине озеро".

Якщо ж вірити найбільш правдоподібним версіям, станція виконує роль "маркера каналу". Тобто сигнал займає певну частоту, щоб її не використовували інші станції. Проте російські ЗМІ часто використовують її, щоб нагнати паніки на тлі чергових ядерних погроз.

Нагадаємо, востаннє "Жужжалка" видавала щось більш-менш осмислене наприкінці серпня. Тоді "Телеграф" звернувся за допомогою до штучного інтелекту, щоб спробувати розшифрувати значення його слів.