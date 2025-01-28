Годинник Судного дня знову перевели: що це означає

Вчені закликали три держави врятувати світ від катастрофи

У вівторок, 28 січня, Годинник Судного дня перевели на 1 секунду ближче до півночі, до 89 секунд.

Тепер годинник показує 23:58:31. Про це повідомила експертна рада журналу "Бюлетень вчених-атомників" під час прямої трансляції на YouTube.

"Це найменший час до півночі, до якого наближався світ", — заявив голова ради науки і безпеки "Бюлетеня вчених-атомників" Деніел Голтс.

Час, що залишився до опівночі, символізує напруженість міжнародної обстановки, опівніч означає момент ядерного катаклізму. Останніми роками стрілки зрушували тільки вперед.

Що таке Годинник Судного дня і навіщо його вигадали

Годинник Судного дня — це проєкт команди вчених з університету Чикаго. Вперше світ побачив його циферблат на обкладинці "Бюлетеня вчених-атомників" у 1947 році, через два роки після винаходу ядерної бомби.

Тоді хвилинна стрілка знаходилася на позначці о сьомій хвилині до півночі. Як тоді вважали провідні фізики-ядерники, серед яких були Альберт Ейнштейн і Роберт Оппенгеймер, саме стільки часу людству залишалося до можливої ядерної війни.

Згодом Годинник Судного дня став символом уразливості нашої планети перед глобальними катастрофами, серед яких не лише ядерні бомбардування, а й клімат, що змінюється. Щороку експертна рада, яка включає нобелівських лауреатів, вирішує, куди та наскільки пересувати стрілки.

Як змінювалося положення стрілок Годинника Судного дня

За 77 років час, який показував Годинник Судного дня, змінювався 25 разів.

Примітно, що найдалі від ядерної війни світ був 1991-го, коли розпався Радянський Союз — тоді хвилинну стрілку відсунули від півночі на цілих 17 хвилин.

2023 року стрілки перевели на максимально близький до "кінця світу" час — 90 секунд. Основними причинами такого рішення стала війна Росії з Україною та загроза застосування ядерної зброї.

Крім того, вчені нагадали про кліматичну кризу, неконтрольований розвиток технологій та актуальну тоді пандемію COVID-19.

У січні 2024 року стрілки Годинника Судного дня вирішили залишити на тій самій позначці – за 90 секунд до ядерного апокаліпсиса.

Ситуація у 2025 році

Сьогодні, на думку наукової спільноти, людство наблизилося до "кінця світу" ближче, ніж будь-коли раніше. Тому вчені перевели секундну стрілку ще на секунду ближче до півночі.

"Країни, які мають ядерну зброю, збільшують розмір і значущість своїх арсеналів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у зброю, здатну знищити цивілізацію. Процес контролю над ядерними озброєннями перебуває на межі краху, а контакти на високому рівні між ядерними державами цілком недостатні, враховуючи існуючу небезпеку", – попередили вчені.

Вони заявили, що сліпе продовження цього курсу — це форма божевілля.

"Сполучені Штати, Китай і Росія мають колективну силу, здатну знищити цивілізацію. Ці три країни несуть головну відповідальність за те, щоб відвести світ від краю прірви, і вони можуть це зробити, якщо їхні лідери всерйоз почнуть сумлінні обговорення глобальних загроз, описаних тут", – йдеться в офіційній заяві учасників "Бюлетеня вчених-атомників".

На їхню думку, ці країни, попри глибокі розбіжності, мають зробити перший крок негайно. Від цього залежить світ.

Нагадаємо, відколи винайшли атомну бомбу, світ стояв на порозі ядерної війни як мінімум 22 рази. Три найбільш драматичні епізоди, які ледь не призвели до "кінця світу", це: Карибська криза, Норвезький ракетний інцидент у 1995 році та хибне спрацювання російської системи раннього оповіщення у 1983 році, коли інженер-аналітик підполковник Петров буквально врятував світ від катастрофи.