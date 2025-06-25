"Радіостанція судного дня" раптово передала безліч повідомлень: у мережі вже розбирають їхній сенс

Станція вже десятки років є предметом обговорень

Загадкова російська станція УВБ-76, відоміша в народі під назвою "Жужжалка" продовжує передавати дивні сигнали. Ну, а в мережі вже традиційно намагаються розшифрувати зміст цих послань.

Оскільки в інтернеті існує безліч страшилок різного ступеня неадекватності, пов’язаних з функціоналом даного пристрою, то і цього разу користувачі почали вимірювати кількість переданих символів і намагаються дізнатися яке ж таємне послання приховано в черговому "спідошпіці" та "хрякохричі".

Повідомляється, що протягом 25 червня станція видала аж 24 повідомлення, а востаннє така активність нібито спостерігалася незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До речі, підв’язувати сигнали УВБ-76 до російського вторгнення першим почав пропагандист Владислав Позняков, який, як і багато інших його товаришів по цеху, мріє про ядерні удари по Вашингтону та Європі. Сама ж станція працює з 70-х років минулого століття і за всіх часів була предметом найбільш диких конспірологічних теорій.

Повідомлення УВБ-76

Як і в інших випадках, повідомлення самі по собі не мають сенсу

Хоча іноді в неї виходять кумедні слова

На популярних у російських школярів ресурсах часто звучать теорії, які свідчать, що "Жужжалка" нібито підключена до системи ядерного стримування "Периметр", яка в автоматичному режимі має запускати ядерні ракети. Втім, у роботу станції часто втручалися різноманітні хакери, які через неї транслювали фрази "Слава Україні" та слова з пісні Wellni — "ПТН ПНХ". А зовсім недавно там навіть крутили "Лебедине озеро".

Тобто, як мінімум, дивно припускати, що ядерна безпека світу залежить від загальнодоступної станції, в роботу якої може втрутитися практично будь-хто. Тим більше, що подібні втручання там відбуваються регулярно й хоча б раз на рік. Згідно з однією з теорій, ядерний апокаліпсис настане як тільки станція затихне, але й таке вже відбувалося в її історії і якось ніхто від цього не помер.

Згідно з найбільш правдоподібними теоріями, вона виконує роль "маркера каналу". Тобто сигнал займає певну частоту, щоб її не використовували інші станції.

Нагадаємо, востаннє увагу мережі УВБ-76 привертала у травні поточного року, після чого слова "хрюкостяг" та "бомжекрем" стали мемом у telegram-каналах.