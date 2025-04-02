"День визволення": Трамп вдарив митом по пиву та водіям

Частина заходів набуде чинності вже у четвер

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "день звільнення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію.

Про це повідомляє CNBC. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.

В іншому записі з реєстру зазначено, що 25% мита також буде введено проти всіх виробників автомобілів та автомобільних запчастин, які не виготовляються у США. Мита на автомобілі набудуть чинності опівдні 3 квітня, а на запчастини — не пізніше 3 травня.

Згідно з повідомленням Трампа, мито незабаром буде введено і на фармацевтичну продукцію, яка ввозиться з-за кордону. Однак поки що невідомо, що саме потрапить до списку і коли про це оголосять.

Більшість імпортного алюмінію в США потрапляє з Канади, але Китай і Мексика теж мають значну частку у цьому. Щодо автомобілів, то в основному йдеться про постачання з країн ЄС. Аналітики вважають, що сильніше за всіх у цьому плані постраждає Словаччина, у якої від автопрому залежить 12% ВВП, а на цей сектор припадає близько 275 тисяч робочих місць.

Експерти побоюються, що введення нових мит вдарить по американському ринку, оскільки товари стануть дорожчими для самих американців.

Як повідомлялося раніше, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснював, що нинішня адміністрація США вважає Європу "халявниками", які не платять за те, що їм дає Вашингтон. За його словами, це може вдарити і по Україні, яка якраз наближається до ЄС.