Трамп вдарив митами по союзниках, але оминув Росію та Китай: у чому хитрість

"Телеграф" розбирався у деталях хитрого плану Трампа і його справжній меті

Президент США Дональд Трамп переніс дату впровадження нових торгівельних тарифів з 1 серпня на 7 серпня. Рішення про відстрочку ухвалили в Білому домі, щоб дати американській митній службі більше часу для підготовки.

Нові мита торкнуться десятків країн світу, але не зачеплять Китай та Росію. 1 серпня Трамп підписав відповідний указ. Згідно з документом, встановлюються різні розміри тарифів для різних держав. "Телеграф" розповідає, чи змінить він світовий економічний порядок і яких країн торкнеться.

Хто опинився під найбільшим ударом

Для Євросоюзу встановили 15-відсоткові тарифи. Молдова отримала 25-відсоткове митне навантаження. Найвищі тарифи — 39% — запровадили для Швейцарії. Сербія також потрапила під 35-відсоткові мита.

Окремим указом президент США підвищив мита для Канади з 25% до 35%. Індія отримала 25-відсоткові тарифи на свої товари.

Розмір мит для різних країн

Біржі в паніці: як анонс тарифів обвалив світові індекси

Світові фондові індекси почали падати одразу після оголошення про нові мита. Індекс MSCI Asia Pacific знизився на 0,5 відсотка. Ф'ючерси на американський індекс S&P 500 впали на 0,3%.

Європейські акції подешевшали на 0,4 відсотка. Швейцарський франк також ослаб на валютних ринках.

Експерт розкрив справжню мету тарифів Трампа

Економіст Олексій Кущ вважає, що США могли б застосувати інші підходи до торгівельної політики. "Я ще з 2022 року пропонував ввести вторинні санкції на російський енергетичний слід щодо товарів тих країн, які використовують російські енергоносії", — каже експерт.

За його словами, такий податок міг накопичуватися. "Цей податок міг накопичуватися в спеціальному міжнародному фонді і використовуватися на відновлення України", — пояснює Кущ.

Експерт зазначає, що максимальний розмір таких мит встановлювався б лише на товари з "нафтовим", "вугільним", "газовим" або "урановим" слідом. "Тому що приватна компанія з іноземними інвестиціями в Китаї (та ж Тесла) не може нести відповідальність за те, що китайська держкомпанія закупила російську нафту", — додає він.

Вплив на відносини з Індією

Кущ каже, що мита прямо повпливають на відносини США та Індії. "Сам спосіб постановки питання може викликати охолодження відносин США та Індії", — каже експерт.

Він нагадує, що США досі купують російське ядерне паливо та важку нафту. "А ЄС — російський СПГ. Потрібно так формулювати санкції щодо третіх країн (які не беруть участі у війні), щоб вони не руйнували їх суверенітет і не принижували їх", — пояснює Кущ.

За словами експерта, Трамп може використовувати вторинні санкції для досягнення інших цілей. "У мене є підозра, що Трамп використовує вторинні санкції для укладення в результаті більш вигідних торгівельних угод для США і досягнення стратегічних цілей Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні", — додає він.

Кущ також зазначає: "В рамках нової "Війни світів", США практично повністю втратили здатність до великих девелоперських проєктів в інших країнах". За його словами, замість розвитку країн США роблять ставку виключно на погрози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп поставив тарифи на паузу. На ринку спостерігається підйом.