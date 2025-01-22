Вчені дізналися, хто залишив "сліди диявола" в Італії

Прогулянка була непростою

Предки сучасних людей прогулялися схилом вулкана Роккамонфіна Італії й у сенсі залишили слід історія. Лише зараз вчені зрозуміли, ким вони були.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Quaternary. Сліди, про які йдеться, знайдені в породах віком 350 тисяч років, а серед місцевих жителів їх прозвали "стежкою диявола" або "слідами диявола", оскільки вважалося, що лише якась надприродна істота могла б пройти розпеченою лавою.

Втім, пізніше стало зрозуміло, що залишили їх все ж таки родичі людей. "Фокус" у тому, що вони прогулялися по м'якому охолодженому попелу (ігнімбриту), який пізніше буде скріплений водою і за тисячоліття перетвориться на міцний камінь.

Сама "стежка диявола" є слідами чотирьох гомінін, які спускалися по крутому схилу від кратера. Довгий час вони були занесені шаром ґрунту, але знову вийшли на поверхню внаслідок ерозії лише наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Вперше їх досліджували лише у 2002 році, після чого вчені повідомили, що вони, очевидно, належать "гейдельберзькій людині" (Homo heidelbergensis) і були залишені десь 350 тисяч років тому. Це робить їх другими по давнині слідами предків людини, після слідів з Геппісбурга (Англія), які датуються 950-850 тисячами років тому.

Порівняння гейдельберзької людини, неандертальця та кроманьйонця (сучасної людини)

У новому дослідженні вчені виділили зі слідів конкретних індивідів і зрозуміли, що їх там було не менше чотирьох. Їхній середній зріст оцінюють у 166 сантиметрів, але значення варіюються від 137 до 177 сантиметрів. Також вони мали різну вагу — від 30 до 70 кілограмів, хоча це може диктуватися впливом нахилу поверхні або особливостями ходи.

Дослідження показало, що люди відчували труднощі зі спуском і місцями ковзали зі схилу. Щоб зберегти рівновагу, вони змінювали ходу та напрямок.

Чогось несподіваного про наших предків це не відкрило — усі параметри висоти та ваги є цілком типовими для гейдельберзьких людей, котрі, до речі, вважаються предками як неандертальців, так і сучасних людей.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили в Африці найдавнішу рукотворну конструкцію. Своєрідний міст було створено 476 тисяч років тому, задовго до появи сучасної людини.