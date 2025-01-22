Ученые узнали, кто оставил "следы дьявола" в Италии

Прогулка была непростой

Предки современных людей прогулялись по склону вулкана Роккамонфина в Италии и в прямом смысле оставили след в истории. Лишь сейчас ученые смогли понять, кем они были.

Об этом говорится в исследовании, обнародованном в журнале Quaternary. Следы, о которых идет речь, найдены в породах возрастом 350 тысяч лет, а среди местных жителей их прозвали "тропой дьявола" или "следами дьявола", поскольку считалось, что лишь какая-то сверхъестественная сущность могла бы пройти по раскаленной лаве.

Впрочем, позже стало понятно, что оставили их все же родственники людей. "Фокус" в том, что они прогулялись по мягкому остывшему пеплу (игнимбриту), который позже будет скреплен водой и за тысячелетия превратится в прочный камень.

Сама "тропа дьявола" представляет собой следы четырех гоминин, которые спускались по крутому склону от кратера. Долгое время они были занесены слоем почвы, но вновь вышли на поверхность вследствие эрозии лишь в конце XVIII — начале XIX века. Впервые их исследовали лишь в 2002 году, после чего ученые сообщили, что они по всей видимости принадлежат "гейдельбергскому человеку" (Homo heidelbergensis) и были оставлены где-то 350 тысяч лет назад. Это делает их вторыми по древности следами предков человека в Европе, после следов из Хэпписбурга (Англия), которые датируются 950-850 тысячами лет назад.

Сравнение гейдельбергского человека, неандертальца и кроманьонца (современного человека)

В новом исследовании, ученые выделили из следов конкретных индивидов и поняли, что их там было не менее четырех. Их средний рост оценивают в 166 сантиметров, но значения варьируются от 137 до 177 сантиметров. Также они были разного веса — от 30 до 70 килограммов, хотя это может диктоваться влиянием наклона поверхности или особенностями походки.

Исследование показало, что все люди испытывали трудности со спуском и местами скользили со склона. Чтобы сохранить равновесие, они меняли походку и направление.

Чего-то неожиданного о наших предках это не открыло — все параметры высоты и веса являются вполне типичными для гейдельбергских людей, которые, к слову, считаются предками как неандертальцев, так и современных людей.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в Африке самую древнюю рукотворную конструкцию. Своеобразный мост был создан 476 тысяч лет назад, задолго до появления современного человека.