ЗМІ дізналися, хто може стати головним переговірником з Путіним від Європи

На роль перемовника з Москвою розглядали дві кандидатури

Президент Франції Еммануель Макрон готовий представляти Європу на переговорах про мир в Україні з главою Росії Володимиром Путіним. Деякі учасники "коаліції рішучих" наполягають, щоб один з європейських лідерів очолив взаємодію з РФ у рамках зусиль з підтримки Києва.

Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, на роль перемовника з Москвою від Європи розглядали дві кандидатури — Макрона та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Проте британський прем'єр не має наміру вести переговори з Путіним у рамках зусиль Великої Британії з підтримки України. А ось Макрон, як повідомило джерело в Єлисейському палаці, готовий на це "коли прийде час".

Як відомо, президент Франції від початку повномасштабної війни позиціював себе як посередника між Європою і Путіним. Він залишив дипломатичні канали з Москвою відкритими довше, ніж будь-хто з прихильників Києва в Європі попри різку критику. Макрон припинив прямі контакти з Кремлем, коли зрозумів, що Путін не має наміру припиняти війну проти України.

Як повідомляв "Телеграф", 4 березня у Києві відбулася зустріч представників "коаліції рішучих". Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Велику Британію — адмірал Ентоні Радакін. Тепер такі зустрічі відбуватимуться щотижня. На них будуть обговорювати підтримку України на землі, в небі та на морі.