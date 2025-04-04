Столичне шосе стояло аж півтори години. Що викликало сильний затор (відео, карта)
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Поліція попереджала про ускладнення руху
У Києві протягом півтори години фіксувався сильний затор на Столичному шосе. Рух транспорту паралізувала ДТП за участі вантажівки.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що о 22:05 рух транспорту пришвидшився, ймовірніше місце аварії розчистили.
На відео, які опублікували в мережі видно, що авто на шосе практично не рухалися, а в аварії ймовірніше брала участь вантажівка. Відповідні служби евакували постраждалий транспорт, який зайняв дві смуги з трьох.
У патрульній поліції Києва о 20: 40 попереджали про обмеження руху транспорту на Столичному шосе. Наявність тривалого затору підтверджував і портал probki.online.
"У зв'язку з ДТП на Столичному шосе, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Конча-Заспинської", — йдеться у повідомленні.
У мережі також показали відео з місця ДТП, на якому видно, що вантажівка перевернулась посеред шосе. Авто зайняло одразу дві смуги з трьох, що й викликало значний затор.
Нагадаємо, що стало відомо, кому належить елітний Lamborghini, який розбився у Києві. Авто в'їхало у паркан і отримало суттєві пошкодження.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві "герой паркування" кинув авто на дорозі під носом у поліції та пішов.