Гідна оплата та повний соцпакет: у Києві пропонують цікаву вакансію для пенсіонерів

Компанія пропонує офіційне працевлаштування

У Києві шукають комірника на склад із зарплатою від 23 до 27 тисяч гривень. Роботодавець готовий взяти на цю посаду пенсіонера, студента або людину з інвалідністю.

Перевагу обіцяють надавати ветеранам. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Згідно з інформацією в оголошенні, місце роботи знаходиться на вулиці Академіка Булаховського — це за 13 кілометрів від центру Києва. Компанія займається продажем плитки, сантехніки та підлогових покриттів через мережу магазинів по всій країні.

Працівник складу повинен буде приймати та відвантажувати товар, переміщувати його, збирати замовлення, стежити за цілісністю продукції та прибирати на складі. Для роботи потрібен досвід на складі, вміння працювати в команді та відсутність шкідливих звичок.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, вчасну виплату зарплати, гнучкий графік, спецодяг та харчування. За потреби можуть надати житло. Також обіцяють можливість займатись у спортзалі, знижки на медичні послуги, страхування та товари фірми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пенсіонерам пропонують роботу зі зручним графіком. Три дні працюєш — три відпочиваєш.