Медіаексперт, колишній заступник міністра інформаційної політики про мету підвищення тарифів:

Трохи вже дістали пости і коментарі в медіа типу "ахаха, Трамп наклав мита на пінгвінів і втратив стільки ж, скільки вимагає від України відшкодування допомоги"

Очевидно, ці люди не знають значення "короткі позиції".

Якщо чітко знати дату оприлюднення тарифів та мати уявлення про ефект охолодження, який буде спричинений на ринку, то можна завчасно виставити угоди на пониження, а за 36 годин відкупити цінні папери, бо судячи з графіків традиційний невеличкий відскок вже відбувся. А відскок означає, що на ринку активно мутять спекулянти.

В купі з назвою DOGE, яка відповідає назві криптовалюти Ілона Маска — оточення Трампа продовжує дуже активно монетизовувати його президентство.

Може війну він і не зупинить, але наваритися на своїх політичних рішеннях (не залежно від того, чи зможе Конгрес зупинити їх дію) — вже зміг!

Дуже передчасно називати Трампа хаотичним. Ви просто не дуже в курсі цинічного плану

Джерело: Facebook Дмитра Золотухіна