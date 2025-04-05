"Київстар" попросив українців вигадати слоган і пошкодував про це
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Клієнти креативно розповіли про наболіле
Мобільний оператор "Київстар", який нерідко критикують клієнти, звернувся до українців з пропозицією придумати для нього слоган. На автора найкращого чекає нагорода — поповнення рахунку на рік.
Пропозицію оператор опублікував у TikTok, й підписники запропонували безліч яскравих варіантів. Багато з них вирізняються креативністю. От тільки навряд оператор захоче використати ці слогани для себе, адже в них українці влучно, в кількох словах, висловили своє незадоволення умовами та роботою оператора.
Які слогани запропонували "Київстару"
- Київстар — множимо ціни, ділимо якість
- Наш зв’язок – як твій колишній: то є, то нема, і завжди дорого обходиться
- Ми підіймали тарифи, то того, як це почав робити Трамп" Київстар — випереджаємо тренди
- Київстар — наші тарифи ростуть, як чужі діти
- Наше перше імʼя — якість, друге — погана
- Київстар — зв’язок із перервами на роздуми
- Поповняй собі баланс, віддавай увесь аванс
- Київстар — як твоя перша любов: завжди обіцяє, але нічого не дає
- Київстар — будь розумний, не обирай нас
- Київстар — космічний тариф за ваше: "Алло!? Повтори, Київстар не лове!"
Варто зазначити, що майже на всі негативні слогани відповідали представники оператора. Вони ставили уточнювальні питання, здебільшого, де саме люди стикаються з такими проблемами. Серед цього моря сарказму знайшлися й коментатори, які стали на бік оператора.
"Не знаю чому усі так негативлять (Інтернет Київстару дуже рятував, коли були відключення світла, все чудово працювало", — написала одна з клієнток оператора.
Як розповідав "Телеграф", клієнти нерідко скаржаться на зв'язок від "Київстар". Люди обурюються якістю послуг на тлі чималої вартості.