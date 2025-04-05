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"Київстар" попросив українців вигадати слоган і пошкодував про це

Автор
Олена Руденко
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Автор
Оператор запустив хвилю креативу
Оператор запустив хвилю креативу. Фото Колаж "Телеграф"

Клієнти креативно розповіли про наболіле

Мобільний оператор "Київстар", який нерідко критикують клієнти, звернувся до українців з пропозицією придумати для нього слоган. На автора найкращого чекає нагорода — поповнення рахунку на рік.

Пропозицію оператор опублікував у TikTok, й підписники запропонували безліч яскравих варіантів. Багато з них вирізняються креативністю. От тільки навряд оператор захоче використати ці слогани для себе, адже в них українці влучно, в кількох словах, висловили своє незадоволення умовами та роботою оператора.

Які слогани запропонували "Київстару"

  • Київстар — множимо ціни, ділимо якість
  • Наш зв’язок – як твій колишній: то є, то нема, і завжди дорого обходиться
  • Ми підіймали тарифи, то того, як це почав робити Трамп" Київстар — випереджаємо тренди
  • Київстар — наші тарифи ростуть, як чужі діти
  • Наше перше імʼя — якість, друге — погана
  • Київстар — зв’язок із перервами на роздуми
  • Поповняй собі баланс, віддавай увесь аванс
  • Київстар — як твоя перша любов: завжди обіцяє, але нічого не дає
  • Київстар — будь розумний, не обирай нас
  • Київстар — космічний тариф за ваше: "Алло!? Повтори, Київстар не лове!"

Варто зазначити, що майже на всі негативні слогани відповідали представники оператора. Вони ставили уточнювальні питання, здебільшого, де саме люди стикаються з такими проблемами. Серед цього моря сарказму знайшлися й коментатори, які стали на бік оператора.

"Не знаю чому усі так негативлять (Інтернет Київстару дуже рятував, коли були відключення світла, все чудово працювало", — написала одна з клієнток оператора.

Як розповідав "Телеграф", клієнти нерідко скаржаться на зв'язок від "Київстар". Люди обурюються якістю послуг на тлі чималої вартості.

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#Мобільний зв'язок #Київстар #Мобільний оператор