Відсидів другий термін і одразу одружилися: як Віктор Янукович та його дружина виглядали у день весілля

Янукович зробив Людмилі пропозицію буквально одразу після знайомства

Колишній президент Віктор Янукович, який утік з України у 2014 році разом зі своєю коханкою, прожив майже 45 років разом із дружиною Людмилою. Їхнє знайомство почалося ще у 1969 році з "виробничої травми", але весілля швидко зіграти не вдалося, оскільки через рік Янукович вдруге був засуджений.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Віктор Янукович та його дружина Людмила виглядали у день весілля і чим воно запам’яталося гостям. Ми дізналися деякі подробиці.

Як Віктор Янукович познайомився із дружиною

Біглий президент України Віктор Янукович майже 45 років прожив із Людмилою, яка народила йому двох синів. З майбутньою дружиною він познайомився у рідному місті Єнакієвому на Донеччині, оскільки вони разом працювали на металургійному заводі.

Віктор Янукович прожив із Людмилою близько 45 років

В інтерв’ю "Комсомольській правді" Людмила Янукович розповіла, що їх з Віктором історія почалася з виробничої травми. Того дня 20-річна Людмила потрапила на заводі до бригади, яку відправили розвантажувати цеглу, і її напарниця з необережності впустила одну цеглу їй на ногу. Дівчина вирушила в "каптерку" газовика, щоб перевести дух і побачила там стрункого і гарного чоловіка. Ним виявився Віктор Янукович, який запропонував Людмилі склянку води, запитав її ім’я та трохи розповів про себе. Розговорившись, Віктор попросив у дівчини номер її телефону, а незабаром прийшов до неї додому зустрічати Новий рік та познайомився з її родиною.

Як Людмила Янукович виглядала в молодості

Людмила розповіла, що Віктор справив гарне враження на рідних. Практично одразу він зробив Людмилі пропозицію руки та серця, але весілля вони відсвяткували лише через два роки, у 1972 році, коли Віктор відсидів другий термін та повернувся додому. Людмила на нього чекала, оскільки він був "дуже надійний".

Як Віктор Янукович та його дружина Людмила виглядали у день весілля

Однокласниця Віктора Януковича Лідія Брагіна розповідала, що весілля експрезидента пам’ятала вся вулиця. Вони з Людмилою влаштували пишну урочистість і гості веселилися до глибокої ночі.

Як Віктор Янукович та Людмила виглядали у день весілля

Для такої знаменної події Людмила вибрала білу сукню з незвичайним візерунком, а її голову прикрашав вінок з довгою фатою. Віктор Янукович був у класичному костюмі та білій сорочці.

Того дня, як згадувала Лідія, обличчя Януковича сяяло. Він завжди був серйозний, але під час весілля не приховував щастя та посміхався.

А через 25 років спільного життя Віктор та Людмила повінчалися. Це сталося 1997 року. У мережі є фотографія, на якій подружжя стоїть з іконами на порозі церкви.

Віктор Янукович та Людмила після вінчання в церкві

"Телеграф" писав раніше, куди зникла Людмила Янукович. Жінка намагається не потрапляти до об’єктивів камер.