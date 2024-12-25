Вогонь у Європі "приручили" набагато раніше, ніж вважалося: вчені розповіли про нову знахідку

Нова знахідка каже, що вогонь у Європі впевнено використали 270 тисяч років тому.

Використання вогню вважається одним із фундаментальних технологічних проривів для предків людини. І хоча перші свідчення використання вогню сягають минулого на 1,6 мільйона років, але питання про те, коли ми навчилися розпалювати його самостійно або хоча б підтримувати горіння, залишається відкритим.

Однак нове дослідження дозволило прочинити завісу таємниці. Воно було оприлюднене в журналі Research Square та розкриває епізоди життя неандертальців у печері Оріньяк-3 у Франції. І хоча цей вид не є нашим прямим предком, але від цього знахідка менш цінною не стає.

Вчені звернули увагу на відкладення на стінах та стелях печери, виявивши в них сліди сажі. Застосувавши методику уран-торієвого датування, вони дійшли висновку, що вогонь тут горів у різні періоди протягом приблизно 1000 років і запалювався понад 20 разів приблизно раз на 40 років. Датування сажі показало, що це відбувалося в період десь між 277 та 248 тисячами років тому.

Вважається, що люди використовували вогонь в Африці приблизно 1,6 мільйона років тому, а в Європі перші свідчення йдуть на 800 тисяч років тому. Однак ці епізоди не дають чіткого підтвердження тому, що предки людей повною мірою розуміли, як взаємодіяти з ним. Швидше за все, вони користувалися стихійним вогнем, який виникав, наприклад, внаслідок ударів блискавки, але, напевно, ще не вміли тривалий час підтримувати горіння.

Оріньяк-3 є найранішим свідченням того, що люди "звично" ставилися до вогню і вміли його зберігати тривалий час і переносити з місця на місце. При цьому ми поки що не маємо підтверджень того, що жителі цієї печери могли розводити вогонь самостійно.

До цього ранні свідчення багаторазового використання вогню були датовані 245 тисячами років тому і були знайдені в Іспанії. Тобто ці знахідки можуть бути старшими, більш ніж на 20 тисяч років.

Швидше за все, повноцінне "приручення" вогню неандертальцями сталося ще раніше, але поки що ми можемо впевнено говорити лише про те, що 270 тисяч років тому для них він уже був звичною частиною повсякденного життя.

Перші докази того, що неандертальці навчилися розводити вогонь самостійно датуються 50 тисячами років тому. Цікаво, але люди сучасного типу, тобто наші безпосередні предки, навчилися це робити приблизно в той самий період або трохи пізніше.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили в Африці найдавнішу рукотворну конструкцію. Своєрідний міст було створено 476 тисяч років тому, задовго до появи сучасної людини.