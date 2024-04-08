Збільшення поставок ППО, снарядів та дронів: Сунак та Макрон обговорили, як можна допомогти Україні

Лідери двох країн розуміють необхідність нарощування підтримки України

Тема захисту України від російського вторгнення залишається пріоритетною для майбутнього саміту Європейської політичної спільноти. Тому Велика Британія та Франція домовилися посилити її підтримку.

Принаймні про це говорили прем’єр Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє сайт уряду Сполученого королівства.

Серед пріоритетів, крім оборони України, лідери двох країн виділили розвиток співробітництва в галузі штучного інтелекту та спільні зусилля щодо боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Щодо питань допомоги ЗСУ, то Сунак і Макрон зазначили, що необхідно активувати зусилля щодо того, щоб позбавити Росію можливості перемогти у її війні проти України.

"Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, у тому числі збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та засобів ППО для Збройних сил України", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ цих країн Девід Кемерон та Стефан Сежурне наголосили, що обом країнам ясно, що Україна має виграти війну, яку веде проти неї Росія та оголосили про створення "оновленої Антанти".