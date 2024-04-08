Британія та Франція заявили про створення "оновленої Антанти": що це означає для України

Країни висловили готовність всіляко сприяти перемозі України

У 120-ті роковини угоди між Лондоном і Парижем Британія та Франція заявили про створення "оновленої Антанти". Міністри закордонних справ країн Девід Кемерон та Стефан Сежурне наголосили, що обом країнам ясно, що Україна має виграти війну, яку веде проти неї Росія.

Про це вони написали у спільній колонці на The Teledraph. Вони зазначили, що Велика Британія і Франція, два члени-засновники НАТО і ядерні держави Європи, несуть відповідальність за те, "щоб змусити Альянс вирішувати проблеми, що стоять перед ним".

"Нам обом абсолютно ясно: Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо", — йдеться в колонці.

Кемерон і Сежурне додали, що Франція та Британія спільно підтвердять свою непохитну підтримку України на саміті Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у липні у Британії. Також вони пообіцяли забезпечити "продуктивний саміт НАТО у Вашингтоні цього літа".

"Але, як обговорювалося на Паризькій конференції в лютому, ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі", — зазначили міністри.

Наприкінці колонки вони написали, що сподіваються згуртувати решту країн, щоб боротися з викликами, які стоять сьогодні перед світом. Міністри наголосили, що йдеться, в тому числі й про тероризм, від якого, зокрема, постраждала і Росія, маючи на увазі теракт у "Крокусі"

"Для нас так само важливо зробити це сьогодні, як і для наших попередників, відкласти у бік свої розбіжності та встановити тривалу дружбу, яку ми святкуємо зараз, не лише як знак сердечної згоди, але як відображення оновленої Антанти", — завершили глави МЗС двох країн.

Для довідки: Антанта (від фр. entente – згода, початок висловлювання фр. Entente cordiale – серцева згода) – військовий союз, основними членами якої були Велика Британія, Французька республіка, а також Російська імперія. Він був створений у 1904—1907 роках і поклав край колоніальному суперництву Франції та Британії за Африку. Антанта створювалася як противага Німеччині та її союзникам напередодні Першої світової війни. Роль Російської імперії в ній була великою — вона ставила Німеччину перед загрозою війни на два фронти, що й сталося під час Першої Світової війни, яку німці програли. Сьогодні ж Росія виступає опонентом "оновленої Антанти".

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливість відправки в Україну іноземних військ, у тому числі армії Франції. Він наголосив, що прямо запросити не може, проте вважає, що іноземні бійці справді можуть бути корисними.