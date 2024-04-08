Росія та Китай підштовхнули: У Японії анонсували "рішучі та несподівані дії"

Прем’єр Японії заявив про "переломний момент" на тлі війни Росії проти України

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ та його країну до рішучих та несподіваних дій. Влада Японії прийняла доленосне рішення.

Країна має намір змінити свою оборонну позицію. Про це повідомляє CNN.

"Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, що триває на Близькому Сході, а також ситуації в Східній Азії, ми зіткнулися з історичним поворотним моментом", — сказав Кісіда.

За словами прем’єра, Японія ухвалила рішення фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, значно змінити безпекову політику країни на цих фронтах.

Кісіда наголосив, що в Японії дуже уважно стежать за співпрацею між Росією та КНДР. Він назвав її "тривожною через міжнародний лад і стабільність".

Прем’єр-міністр зазначив, що перед зростаючими проблемами у сфері безпеки союз Японії та США стає "все більш важливим".

"Саміт Кісіда-Байден був охарактеризований Вашингтоном як історична можливість для двох країн модернізувати свій альянс, оскільки обидві країни бачать регіональні загрози — від випробувань зброї Північною Кореєю і зростаючих відносин з Росією до агресії Китаю в Південно-Китайському морі", — з приводу Тайваню.", — йдеться у статті.

CNN зазначає, що з моменту вступу на посаду Кісіда Фуміо виступає за допомогу Україні та підтримує позицію країн G7 щодо РФ.

Нагадаємо, на початку квітня держбюджет України отримав 118 млн. доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані у рамках проектів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE).

Також у Японії відреагували на недавній заклик Папи Римського Франциска до України "підняти білий прапор" та розпочати переговори з російськими окупаційними силами. Там зазначили, що ці питання залежать виключно від волі українського народу.

Раніше "Телеграф" писав, що Японія виділяє Україні понад 100 млн. доларів. Гроші підуть на 7 напрямків.