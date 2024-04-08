Увеличение поставок ПВО, снарядов и дронов: Сунак и Макрон обсудили, как можно помочь Украине

Лидеры двух стран понимают необходимость наращивания поддержки Украины

Тема защиты Украины от российского вторжения остается приоритетной для будущего саммита Европейского политического сообщества. Потому Великобритания и Франция договорились усилить ее поддержку.

По крайней мере, об этом говорили премьер Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного королевства.

Среди приоритетов помимо обороны Украины, лидеры двух стран выделили развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Что касается вопросов помощи ВСУ, то Сунак и Макрон отметили, что необходимо активировать усилия относительно того, чтобы лишить Россию возможности победить в ее войне против Украины.

"Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в том числе увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел этих стран Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне подчеркнули, что обеим странам ясно, что Украина должна выиграть войну, которую ведет против нее Россия и объявили о создании "обновленной Антанты".