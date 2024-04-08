Не дали навіть половини: депутат неприємно здивував фактами про допомогу Німеччини Україні

Депутат стверджує, що Німеччина не виділила обіцяну Україні суму

Розмір реальної військової допомоги Україні з боку Німеччини виявився суттєво нижчим, ніж це прописано на папері. При цьому різниця становить близько 20%, а до цього часу Україна взагалі отримала менше половини обіцяної суми.

Про це пише BILD. Як з’ясував депутат опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс, який направив запит уряду з вимогою пояснити ці цифри, не вся сума пішла на допомогу Україні.

Так, згідно з заявами федерального уряду, на військову допомогу Україні було виділено 28 мільярдів євро. Але при цьому з’ясувалося, що 3,4 мільярда євро із зазначеної суми може бути повернено із коштів ЄС.

Депутат також каже, що з обіцяних на військову допомогу 6 мільярдів євро, 2,6 піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу. Тобто, з урахуванням інших недоїмок, реальна сума, яка піде Україні оцінюється у 21,7 мільярда, тобто на 23% менше за офіційні дані.

Гедехенс також стверджує, що й ця сума перебільшена, бо враховує суму довгострокової допомоги до 2028 року і неясно, що станеться з цими грошима до того часу. Таким чином депутат підрахував, що реальну суму німецької підтримки варто оцінювати в 10,2 мільярда євро.

"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", — сказав він.

Чиновник також розкритикував канцлера Олафа Шольца в тому, що той "стурбований підвищенням власного авторитету" і приділяє надто мало часу Україні.

Як повідомлялося раніше, у НАТО планують розробити пакет допомоги Україні терміном на п’ять років та сумою до 100 млрд доларів. Він діятиме незалежно від політичних змін на Заході.