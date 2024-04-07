Без допомоги США: Зеленський заявив, що Україна не зможе "не те, що перемогти, а навіть залишитися"

Якщо Україна програє війну, то будуть атаковані інші держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що без допомоги США, за яку всі ніяк не можуть проголосувати, Україні буде важко не те, що перемогти, а навіть зберегтися. Він закликав привернути увагу Конгресу США та американців до України.

Про це він сказав під час спілкування з амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Зеленський разом з Френсісом Фукуямою, Скоттом Келлі, Річардом Бренсоном, Мішею Коллінзом, Марком Геміллом, Лієвом Шрайбером, Кетрін Винник та Іванною Сахно, Тімоті Снайдером, Бредом Пейслі, а також Вейном Сермоном, Беном МакКі та Маком Рейнольдсом з гурту Imagine Dragons обговорили підтримку України у світі та те, що можна зробити, щоб фокус уваги залишався на допомозі нашим людям, допомоги у захисті від російського терору.

"Я хочу попросити вас продовжувати вашу роботу зосереджену на Україні. Ми потребуємо вашої підтримки. І третє – про Конгрес. Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те, що перемогти, а навіть залишитися. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. І звичайно, я хочу дати вам меседж й попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно – можливо, якісь сильні меседжі, якісь сильні кроки, щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", — сказав глава держави.

У відповідь на це Тімоті Снайдер запропонував розробити заклик до Конгресу та запросити інших впливових людей підписати його. Зеленський зазначив, що це дуже важливі речі, і вони влучні.

"Я б хотів би якось упорядкувати. Треба як раз казати конкретно Конгресу, що: Якщо Конгрес не допоможе Україні, то Україна програє війну. Й знайти публічний формат цього" — сказав Зеленський амбасадорам UNITED24.

Президент також наголосив, що якщо Україна програє війну, то будуть атаковані інші держави.

"Ви побачите найближчими тижнями, росія буде все більше й більше наполегливою, й буде втягувати ядерну зброю в це питання погрожуючи, граючи цим питанням. Тому що тільки через питання ядерної зброї вони можуть тиснути на інші країни НАТО, включаючи США, на суспільства, щоб суспільства боялися, а потім вже вони будуть реагувати на своїх лідерів", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голосування за допомогу Україні у США знову можуть відкласти.