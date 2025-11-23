Через те, що Бріжит - чоловік? Чому Еммануель Макрон не має біологічних дітей

Згідно з конспірологічною теорією, Бріжит була народжена чоловіком і змінила стать у молодості

Президент Франції та один із ключових європейських лідерів Еммануель Макрон вже 18 років перебуває у шлюбі зі своєю шкільною вчителькою, яка старша за нього на 24 роки. Проте біологічних дітей політик не має, а зважаючи на вік його обраниці, імовірно, ніколи не буде мати.

Що варто знати

Бріжит Макрон старша за свого чоловіка Еммануеля на 24 роки

Пара не має спільних дітей, але Бріжит — мама трьох від першого шлюбу

Еммануель називає внуків дружини своїми

Що відомо про шлюб Еммануеля Макрона

Президент Франції закохався у свою вчительку з театрального мистецтва ще у 10 класі. Тоді йому було 15, а Бріжит — 39. Коли вони почали будувати стосунки, жінка вже мала трьох дітей від першого шлюбу з Андре Оз’єром. До слова, її донька була однокласницею Еммануеля.

Бріжит та Еммануель Макрон у молодості

Той факт, що Макрон не має власних дітей, часто ставав об’єктом обговорень, особливо для політичних опонентів. Зокрема, на їхню думку, через це він "не може розуміти потреби сімей".

До слова, Макрон став першим президентом Франції у новітній історії, який не має власних дітей. Це підсилило суспільні дискусії про непрезентацію "сімейності".

Чому Еммануель Макрон не має біологічних дітей

Коли Еммануель та Бріжит одружилися, він став вітчимом для її дітей — Себастьяна, Тіфані та Лоуренс. Після укладання шлюбу майбутньому президенту Франції було 27, а його обраниці — 51.

Бріжит та Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Імовірно, вони не наважилися на спільних дітей через вік Бріжит. Однак сам Емануель відкрито розповідав, що бажання мати дітей він не має, і це його свідоме рішення. Тоді він зізнався, що зосереджений на кар’єрі, але цінує сім’ю. Ба більше, онуків Бріжит, яких є сім, він називає своїми.

Ширилися чутки й про те, що президентське подружжя не має спільних дітей через те, що Бріжит народилася чоловіком. Це конспірологічна теорія про те, Жан-Мішель Троньє "змінив стать" і став Бріжит. Однак ці чутки спростував суд Франції, а ім’я насправді належить брату дружини Макрона.

Раніше "Телеграф" розповідав, ким був перший чоловік Бріжит Макрон. Вони прожили разом понад 30 років.