Син старший за Макрона на два роки, а дочка вчилася з ним у класі: як виглядають діти Бріжит від першого шлюбу

Дітей Бріжит народила від банкіра, з яким розлучилася у 2006 році

Перша леді Франції Бріжит Макрон до народження Еммануеля Макрона встигла стати дружиною та мамою. У шлюбі з першим чоловіком у неї народилося троє дітей: син та дві доньки.

Що відомо:

До заміжжя з президентом Франції Бріжит Макрон була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром, якому народила трьох дітей

Син Бріжит старший за Еммануеля Макрона на два роки, а дочка навчалася з ним в одному класі

Як виглядають діти Бріжит Макрон і що про них відомо

У молодості Бріжит Макрон працювала вчителькою і з 1974 року була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. У них народилося троє дітей: син Себастьян та дочки Лоранс і Тіфен.

Але у 2006 році пара розлучилася, оскільки Бріжит закохалася у свого учня Еммануеля Макрона і через рік побралася з ним, попри критику та цькування. Спільних дітей із президентом Франції вона не має.

Син Бріжит Себастьян Озьєр старший за Макрона на два роки, він працює інженером і намагається тримати своє життя якомога далі від сторонніх очей. Себастьян у шлюбі й виховує двох дітей: сина Поля та дочку Каміль.

Син Бріжит Макрон разом із сім’єю, Фото: Getty Images

Старша дочка першої леді Франції Лоранс Озьєр одного віку з Макроном і навіть навчалася з ним в одному класі ліцею La Providence в Ам’єні, де викладала Бріжит.

Старша дочка Бріжит Макрон Лоранс Озьєр, Фото: Getty Images

Жінка працювала лікарем-кардіологом і стала фахівцем із судинних захворювань. Лоранс також уникає публічності, але у 2017 році підтримувала виборчу кампанію Еммануеля.

У 2023 році вона одружилася з Матьє Граффеншттаден і відкрила в собі талант художника і тепер у своїй творчості поєднує медицину та мистецтво. Від першого шлюбу має трьох дітей.

Лоранс була однокласницею Макрона, Фото: Getty Images

Молодшу дочку Бріжит звуть Тіфен Озьєр, вона працює адвокатом і активно виступає проти домашнього насильства. П’ять років тому жінка відкрила власну школу Autrement, щоб надати дітям з особливими потребами якісну освіту.

Як виглядає молодша дочка Бріжіт Макрон, Фото: Getty Images

Минулого року Тіфен опублікувала книгу "Присяжні", головною темою якої стало домашнє насильство. Жінка одружена з лікарем Антуаном Шото, з яким виховує двох дітей.

Тіфен разом із чоловіком та дітьми, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Бріжит Макрон за 18 років шлюбу. Вона помітно постаріла, але не виглядає на 72.