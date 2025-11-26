Макрон часто дзвонив у їхні двері: дочка Бріжит розповіла про початок роману матері з президентом Франції

Бріжит на той момент була у шлюбі та виховувала трьох дітей

Роман між Еммануелем і Бріжит Макрон викликала безліч чуток, пересудів та здивування. Майбутній президент Франції закохався у свою вчительку, коли йому було лише 15, і робив усе, щоб завоювати її увагу. Їхні стосунки сильно позначилися на житті її трьох дітей.

Як починався роман Еммануеля Макрона з Бріжит

До зустрічі з майбутнім президентом Франції Бріжит була одружена і виховувала трьох дітей. Але особисте життя пішло під укіс, коли в Ам’єні почали поширюватися чутки про її роман з учнем Еммануелем Макроном.

Роман Бріжит та Макрона розпочався у стінах ліцею, Фото: Getty Images

Їхні стосунки зав’язалися у стінах ліцею La Providence, де Бріжит викладала драматичне мистецтво, а молодий Макрон брав участь у підготовці шкільного спектаклю. Вони разом працювали над постановкою пізніми вечорами п'ятницями, годинами обговорюючи сценарій, і тільки коли спектакль відбувся перед батьками та близькими, стало зрозуміло, що між ними зароджується особливий зв’язок.

Макрон закохався у Бріжит у 15 років, Фото: Getty Images

Молодша дочка Бріжит, Тіфен Озьєр, згадує, що їй було лише 10 років, коли вона дізналася про "заборонений зв’язок" матері зі школярем. Еммануель часто дзвонив у їхні двері, що сприяло поширенню чуток і посилювало напругу в сім’ї.

На цьому фоні її батько, Андре-Луї Озьєр пішов у 1994 році, хоча офіційне розлучення з Бріжит вони оформили лише у 2006 році.

Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Початок роману Еммануеля і Бріжит сильно позначився на житті трьох її дітей: постійні пересуди й осуд із боку оточення стали для них серйозним випробуванням.

Бріжит Макрон та її дочка Тіфен, Фото: Getty Images

Тіфен зізнається, що події того часу залишили глибокий слід, але також навчили її терпимості та вмінню зберігати гідність у важких обставинах.

Тоді було все — нападки, чутки, засудження… Соцмереж ще не було, але ми жили в маленькому провінційному містечку, де всі про всіх знають. Попри це ми трималися з піднятою головою. Тіфен Озьєр

