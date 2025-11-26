Макрон часто дзвонив у їхні двері: дочка Бріжит розповіла про початок роману матері з президентом Франції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бріжит на той момент була у шлюбі та виховувала трьох дітей
Роман між Еммануелем і Бріжит Макрон викликала безліч чуток, пересудів та здивування. Майбутній президент Франції закохався у свою вчительку, коли йому було лише 15, і робив усе, щоб завоювати її увагу. Їхні стосунки сильно позначилися на житті її трьох дітей.
Що відомо:
- Еммануель Макрон закохався у Бріжит в 15 років, коли вона була його викладачкою в ліцеї
- Чутки про роман Бріжит з учнем негативно позначилися на її першому шлюбі та вплинули на життя трьох дітей
Як починався роман Еммануеля Макрона з Бріжит
До зустрічі з майбутнім президентом Франції Бріжит була одружена і виховувала трьох дітей. Але особисте життя пішло під укіс, коли в Ам’єні почали поширюватися чутки про її роман з учнем Еммануелем Макроном.
Їхні стосунки зав’язалися у стінах ліцею La Providence, де Бріжит викладала драматичне мистецтво, а молодий Макрон брав участь у підготовці шкільного спектаклю. Вони разом працювали над постановкою пізніми вечорами п'ятницями, годинами обговорюючи сценарій, і тільки коли спектакль відбувся перед батьками та близькими, стало зрозуміло, що між ними зароджується особливий зв’язок.
Молодша дочка Бріжит, Тіфен Озьєр, згадує, що їй було лише 10 років, коли вона дізналася про "заборонений зв’язок" матері зі школярем. Еммануель часто дзвонив у їхні двері, що сприяло поширенню чуток і посилювало напругу в сім’ї.
На цьому фоні її батько, Андре-Луї Озьєр пішов у 1994 році, хоча офіційне розлучення з Бріжит вони оформили лише у 2006 році.
Початок роману Еммануеля і Бріжит сильно позначився на житті трьох її дітей: постійні пересуди й осуд із боку оточення стали для них серйозним випробуванням.
Тіфен зізнається, що події того часу залишили глибокий слід, але також навчили її терпимості та вмінню зберігати гідність у важких обставинах.
Тоді було все — нападки, чутки, засудження… Соцмереж ще не було, але ми жили в маленькому провінційному містечку, де всі про всіх знають. Попри це ми трималися з піднятою головою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у день весілля виглядали Еммануель та Бріжит Макрон. Їй було 54, а йому 29 років.