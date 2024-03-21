Відповіли на обстріл Києва та назвали кінцеву мету операції в Росії: РДК зробив гучну заяву

Первинне завдання російських добровольців — це допомога українським військам.

У четвер, 21 березня, у Бєлгороді прогриміли вибухи, які спричинили російські добровольці. Вони заявили, що це була відповідь за атаку Москви на Київ.

Про це сказав боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час пресконференції. За його словами, атака здійснювалась по військових об’єктах, внаслідок чого дев’ять військовослужбовців були ліквідовані.

"Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону "Свобода Росії" також завдали удару ударними безпілотниками по Бєлгороду", — заявив Барановський.

Легіон "Свобода Росії" наголосив, що зранку було "ліквідовано 9 вояк рф й 5 членів "добровольчих формувань"". А також певну кількість людей взято в полон.

"РДК взяв у полон 37 росіян, однак обмінів не було, бо полонені хочуть приєднатися до батальйону, — сказав Денис "Whiterex".

Під час пресконференції командир "Російського добровольчого корпусу" зауважив, що з цими людьми ведуться розмови, перевірки різного роду, за підсумком яких, ймовірно, РДК поповниться новими бійцями. Якщо ж цього не відбудеться, тоді усіх передадуть українській стороні для поповнення обмінного фонду за стандартною процедурою.

Окрім цього під час пресконференції представники РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" зазначили, що кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму.

Також вони додали, що первинне завдання російських добровольців — це допомога українським військам.

Нагадаємо, що зранку 21 березня у Києві прогриміла серія вибухів, Росія здійснила чергову масову ракетну атаку на столицю. Було випущено 30 ворожих ракет, які збило ППО. Але, попри це, уламками пошкоджено житлові багатоповерхівки та автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що у ГУР визнали допомогу російським добровольцям на території РФ та назвали причину.