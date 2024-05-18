Усик — Ф’юрі: букмекери кардинально змінили прогноз у день бою

Шанси "Циганського короля" помітно зросли

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться поєдинок Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі

На думку фахівців, у цьому поєдинку немає фаворита, хоча за кілька днів до бою букмекери віддавали перевагу українцеві. Про це повідомляє favbet.

Аналітики вважають шанси на перемогу Усика чи Ф’юрі рівними – коефіцієнт 2,08, нічия котирується коефіцієнтом 15:00. Проте найімовірнішим результатом "дуелі", як і раніше, є перемога Олександра суддівським рішенням (3,00). Подібний успіх Тайсона оцінюється коефіцієнтом 3,60. А ось дострокова перемога британця імовірніша за нокаут від українця — 4,50 проти 6,00.

Зазначимо, шанси на перемогу Ф’юрі значно зросли після церемонії зважування, де "Циганський король" показав рекордно маленьку вагу. Цікаво, що "Циганський король" на фінальній дуелі поглядів відзначився хамським вчинком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію бою Усик — Ф’юрі в Україні, а також о котрій годині почнеться цей поєдинок.