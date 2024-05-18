Застосунок "Резерв+" вже доступний, але працює не у всіх: для чого він потрібен і де скачати

Українці повідомляють, що застосунок для оновлення даних військовозобовʼязаних неможливо скачати в країнах ЄС

Сьогодні, 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". Що це таке і як буде працювати?

Зазначається, що з його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). "Телеграф" розповідає про додаток, а також, що треба зробити, аби оновити свої дані.

Застосунок доступний для скачування з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов'язкову процедуру та побачити, яка інформація є в реєстрі "Оберіг".

Як працює дотаток

Спочатку потрібно його завантажити. Якщо у вас смартфон на iOS, то з App Store, якщо на Android, то Google Play. Потім на екрані привітання буде запропоновано авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати FaceID/відбиток пальця для входу в "Резерв+".

Головний екран

Авторизація через BankID наступних банків: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "Укрсиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" та "А-Банк".

Через які банки можна пройти авторизацію

Потім послідовно з'являться екрани, на яких треба підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.

Оновити телефон, адресу та електоонну пошту

На наступному екрані можна перевірити правильність даних, після чого налаштувати вхід до застосунку.

Підтвердження даних

Варто зазначити, що у додаток "Резерв+" підтягнеться інформація з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності — відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.

Зверніть увагу! До 18 червня 2024 року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Зазначимо, представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи. Штрих код у військовому квитку або QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані.

Додаток "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

Наприклад, після уточнення даних, якщо виникне необхідність, ТЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним і подальша комунікація здійснюватиметься безпосередньо між ним та ТЦК. "Резерв+" лише полегшує процедуру уточнення, щоб не стояти в чергах.

Обов'язково чи ні встановлювати "Резерв+"

Реєстрація виключно добровільна. Електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися.

Однак цілком імовірно, що з наближенням дедлайну уточнення даних черги біля військкоматів, навпаки, лише збільшаться. Оскільки загалом кожен ТЦК щодня оформлює 20 до 50 осіб.

За словами Черногоренко, команда Міноборони посилено працювала над запуском е-кабінету до 18 травня.

"Ви точно зможете оновити дані про себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутися протягом 60 днів від набрання чинності змінами до закону про мобілізацію, тобто до 16 липня", — написала вона у Facebook.

Чи доступний додаток за кордоном

Згідно з новим законом про мобілізацію, українці призовного віку за кордоном теж мають уточнити дані. Інакше їм відмовлять в оформленні паспортів у консульських установах.

Зробити це можна дистанційно телефоном або електронною поштою, а тепер і через "Резерв+".

Днями Вениславський заявив, що отримати повний доступ до консульських послуг буде можна, пред'явивши QR-код. Таким чином, особа підтверджує, що виконала всі вимоги законодавства.

У роз'ясненні МЗС України йдеться про те, що електронний військово-обліковий документ можна буде сформувати з 18 червня (коли з'являться QR-коди). Для отримання консульської послуги його треба згенерувати не раніше ніж за 3 дні до звернення

Відсканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе в режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних та права на отримання консульської послуги.

Поширені питання про додаток

Навіщо отрібен "Резерв+"

Чи можна не оновлювати свою інформацію в "Резерв+"

Хто має доступ до інформації "Резерв+"

Як частно оновлювати контакти в "Резерв+"

Чи є інформація з "Резерв+" офіційним документом

Чи безпечний "Резерв+"

Якщо не оновити дані в "Резерв+"

"Резерв+" працює чи ні

Вранці, 18 травня, деякі українці "протестували" додаток та поділились своїми враженнями. Хтось пише, що все працює. А хтось каже, що не може авторизуватись. До прикладу, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук не зміг зайти в застосунок.

"Спробував оновити інформацію через додаток "Резерв +", але це не працює. Пройти авторизацію не вдалося. Спробував увійти багато разів, але ні, не працює", — пише він.

Ми також спробували зареєструватись, але у нас не вийшло. Після авторизації через банк видало таку помилку:

Також в деяких користувачів з'явилось нібито повідомлення, що вони у розшуку.

Окрім цього, застосунок "Резерв+" не доступний нібито в країнах Європи. Українці повідомляють, що застосунок для оновлення даних військовозобовʼязаних неможливо скачати в країнах ЄС. Водночас в Україні, цей додаток поки не завантажується. Імовірно, через велику кількість користувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня