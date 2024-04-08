Усик і Ф'юрі поб'ються за титул абсолюта: все про чемпіонський бій

"Кіт" і "Циганський король" проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер, олімпійський чемпіон, володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик проведе об’єднавчий поєдинок проти чемпіона WBC британця Тайсона Ф’юрі. Переможець цієї "дуелі" стане першим абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі в еру чотирьох основних поясів. Поєдинок між українцем та англійцем кілька разів зривався. Востаннє через травму, яку Циганський король отримав у спарингу.

Коли бій Усик — Ф’юрі: дата і час

Супербій між британцем та українцем відбудеться у суботу, 18 травня. Очікується, що бої основного карда розпочнуться не раніше 19:00 за київським часом.

Олександр Усик набагато менший, ніж Тайсон Ф’юрі

Час початку бою Усик – Ф’юрі

Головний поєдинок шоу Усик — Ф’юрі розпочнеться орієнтовно після опівночі. Організатори навіть можуть зробити невелику музичну паузу між поєдинками андеркарда та кінцевим поєдинком, як це було на шоу Ф’юрі – Нганну.

Де відбудеться бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі

Мекка боксу останнім часом перемістилася зі США (Лас-Вегас, Нью-Йорк) до Саудівської Аравії. Саме у столиці цієї близькосхідної країни Ер-Ріяді пройде довгоочікуваний бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик — Ф’юрі. Поєдинок відбудеться на Kingdom Arena, яка до цього приймала не один супербій.

Статистика боїв Усик — Ф’юрі

Олександр Усик менш досвідчений на профі-рингу, ніж Тайсон Ф’юрі

Усик (21-0, 14 КО) і Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) підходять до головного поєдинку у своєму житті як непереможні боксери, щоправда, у "Циганського короля" є одиниця в графі нічиїх (перший бій проти Деонтея Вайлдера). Українець провів набагато менше боїв у профі, на відміну від британця. Однак Олександр до переходу в супертяжі зачистив першу важку вагу, провівши загалом 10 титульних боїв. Тайсон має всього шість чемпіонських поєдинків. Обидва боксери не є майстрами нокаутів: Усик 14 разів перемагав достроково у 21 "дуелі", Ф’юрі 24 рази нокаутував суперників у 35 поєдинках.

Ставки букмекерів на бій Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі

Шанси Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі на перемогу практично рівні

Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій у вересні 2023 року. З того часу аналітики переглянули коефіцієнти на бій. Якщо спочатку фахівці віддавали більше шансів Тайсону, то після його поєдинку з Нганну та розсічення у спарингу вони віддають перевагу українцеві, хоча коефіцієнти практично рівні. Додамо, що найімовірнішим результатом зустрічі букмекери називають перемогу Олександра рішенням суддів (коефіцієнт 2,90), подібний успіх Тайсона оцінюється коефіцієнтом (3,20). А ось щодо дострокової перемоги, то тут ситуація зворотна — більше шансів на тріумф саме у британця (4,75), у нокаут від Усика фахівці вірять менш охоче (коефіцієнт 5,50).

Де дивитися бокс Усик – Ф’юрі

Головний бій року в Україні покаже медіасервіс DAZN (потрібна платна підписка), який традиційно показує вечори боксу у Саудівській Аравії. Додамо, що місячна передплата на DAZN коштує 370 грн. Додамо, що ситуація з трансляторами може змінитись ближче до бою.

Нагадаємо, Усик або Ф’юрі у разі травми одного з боксерів все одно проведе бій 18 травня. Потенційним змінником є хорват Філіп Хргович. "Звір" має статус обов’язкового претендента на пояс IBF. Додамо, що Олександр і Тайсон можуть провести реванш, хоча за задумами організаторів, переможець бою Усик — Ф’юрі має битися з Ентоні Джошуа. До речі, українець двічі перемагав AJ.