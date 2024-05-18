"Феноменальний боксер": Джошуа дав прогноз на бій Усик — Ф’юрі

Екс-чемпіон світу захоплюється українським боксером

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про майбутній бій.

Джошуа зробив свій прогноз на основі двох очних боїв проти Усика. У коментарі Manchester Evening News боксер зазначив:

"Я двічі бився з Усиком і можу сказати, що він феноменальний боксер, він виконує чудову роботу на рингу. З Тайсоном я не бився, тому не можу сказати, що він робитиме під час бою. Я повинен сказати, що Усик переможе", – сказав Джошуа.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нганну (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше букмекери кардинально змінили прогноз на бій Усик — Ф'юрі. Також стало відомо, де можна буде подивитися бій у прямому ефірі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою за титул абсолютного чемпіона. Також буде доступна трансляція вечора боксу в цілому.