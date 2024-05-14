Усик — Ф’юрі: онлайн-трансляція вечора боксу

Британський "Циганський король" та український "Кіт" зійдуться у битві за титул абсолюта

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозне шоу професійного боксу, головною подією якого стане супер Усик — Ф’юрі. Небиті чемпіони світу Олександр Усик (21-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) проведуть об’єднавчий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу в Ер-Ріяді Усик — Ф’юрі. У цій статті оперативно з’являтимуться новини щодо шоу. Крім того, тут будуть доступні прямі відео трансляції медіазаходів перед головним боєм.

Онлайн-трансляція вечора боксу Усик — Ф’юрі

Вівторок, 14 травня

У вівторок стартує медіатиждень шоу боксу в Ер-Ріяді. Перший захід – офіційне прибуття боксерів. Початок церемонії о 21:00 за місцевим та київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії прибуття учасників шоу Усик — Ф’юрі

Розклад медіазаходів шоу боксу Усик — Ф’юрі

Після прибуття боксерів в Ер-Ріяд пристрасті захлиснули Саудівську Аравію. За день до початку медіатижня команди боксерів зіткнулися в залі. Батько Тайсона, Джон Ф’юрі-старший, головою вдарив члена команди українця, через що у британця потекла кров.

Що на кону поєдинку Усик — Ф’юрі

На кону супербою стоїть велич і місце в історії боксу, адже переможець отримає одразу 4 основні чемпіонські пояси (IBF, WBO, WBA та WBC) та титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті. Крім того, за словами "Циганського короля", новоспечений абсолютний чемпіон отримає ще 4 другорядні пояси.

Де і коли дивитися бій Усик — Ф’юрі в Україні

У прямому ефірі в Україні супербій Усик — Ф’юрі ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo, початок трансляції о 20:00 за київським часом. Головний поєдинок шоу пройде після опівночі.

Промо відео бою Усик — Ф’юрі

Прогноз букмекерів на бій Усик — Ф’юрі

На перемогу українця фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,02, а ось тріумф британця менш ймовірний — коефіцієнт 2,10. Нічия котирується коефіцієнтом 15,00. Додамо, що найімовірнішим результатом бою є перемога Олександра рішенням суддів.

Андеркард шоу Усик — Ф’юрі

Джей Опетая (24-0, 19 КО) — Майріс Брієдіс (28-2, 20) — бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі

Джо Кордіна (17-0, 9 КО) — Ентоні Какаче (21-1, 7 КО) — бій за титул чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі

Френк Санчес (24-0, 17 КО) — Агіт Кабаєл (24-0, 16 КО) — рейтинговий бій у суперважкій вазі

Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) — Робін Сафар (16-0, 12 КО) — рейтинговий бій у важкій вазі

Марк Чемберлен (15-0, 11 КО) — Джошуа Олувасеун (23-1, 16 КО) — рейтинговий бій у легкій вазі

Мозес Ітаума (7-0, 5 КО) — Ілля Мезенцев (24-3, 20 КО) — рейтинговий бій у суперважкій вазі

Девід Ньїка (8-0, 8 КО) — Міхаель Зайтц (12-0, 10 КО) — рейтинговий бій у важкій вазі

Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО) — Хассібула Ахмаді (16-1, 5 КО) — рейтинговий бій у напівлегкій вазі

Даніель Лапін (9-0, 3 КО) — Октавіу Пудівітр (9-1, 4 КО) — бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Inter-Continental

Андеркард бою Усик — Ф’юрі

Останні бої боксерів

Ф’юрі востаннє виходив на ринг у жовтні 2023 року. Британець зі скрипом переміг нового боксера, ексчемпіона UFC Франсіса Нганну. Усик, у свою чергу, у серпні 2023 року нокаутував Даніеля Дюбуа, при цьому "Динаміт" ударом нижче пояса вразив українця.