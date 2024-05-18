З технікою "від блекауту" почалися проблеми. Що з цінами?

EcoFlow дорожчає і вже закінчується? Українці гребуть зарядні станції

Зарядні станції та генератори за останні дні додали в ціні до кількох тисяч гривень. І це лише початок. Бо Росія руйнує українську енергосистему, і навчені попереднім досвідом українці побігли по товари "від блекауту".

"Бізнес-Телеграф" розповідає, що відбувається.

Пішли за зарядками й генераторами

В Україні різко погіршилася ситуація з електроенергією. Вже кілька днів у більшості регіонів діють графіки відключень для населення і бізнесу. І прогнози на літо невтішні. В "Укренерго" говорять, що відключення можуть зберегтися. Особливо якщо буде спекотно, й українці масово ввімкнуть кондиціонери.

Навчені досвідом українці вже готуються до відключень. Продавці говорять, що продажі "енергетичних" товарів ростуть.

Попит на техніку "від блекауту" почав збільшуватися ще з середини березня. Тоді ворог відновив масштабні атаки на енергосистему. Керівник відділу аналітики роздробу мережі "Алло" Сергій Чорний каже, що за кілька тижнів продажі генераторів, павербанків і зарядних станцій злетіли в рази. На 283% зросли продажі зарядних станцій за 15 та 16 травня, порівнюючи з 8 та 9 травня, і на 179%, якщо порівняти з 3-9 травня. Продажі павербанків за ці ж періоди зросли на 239% і 183%. Трохи менша динаміка по генераторах.

Ті, хто не закупився всім необхідним в часи попередньої енергетичної кризи, замовлять по кілька приладів: безперебійники, павербанки, автономні ліхтарі тощо. Дехто просто поновлює старі запаси чи щось докуповує.

Чому дорожчає EcoFlow

Цікаво, що буквально до останніх днів цінники на більшість товарів "від блекауту" трималися. Здорожчання техніки не було, попри підвищений попит.

Можливе пояснення — продавці намагалися розпродати тогорічні запаси. Тоді техніки завезли багато, а відключення раптово закінчилися. Тому цінники на генератори, безперебійники, павербанки обвалилися і були низькими аж до середини травня.

Але ситуація стрімко змінюється. За даними майданчика hotline, який моніторить ціни більш ніж у 2 000 магазинів, на окремі товари "від блекауту" вже почали зростати ціни.

Найбільш помітно це на прикладі зарядних станцій та генераторів EcoFlow.

Наприклад, генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel (газ-бензин, потужність 1,8 кВт) ще у лютому коштував у середньому близько 52 300 гривень. У травні цінник вже підскочив до 61 600.

Порівняно недорога зарядна станція River 2 Max (потужність 500 Вт) у березні коштувала 20 500, зараз — 20 800. Звісно, це не те здорожчання, що було восени 2022 року, коли за таку зарядку просили понад 49 тисяч. Але цінник почав рухатися, і хто знає, де він зупиниться.

Зарядна станція EcoFlow Delta 2 Max (потужність 2400 Вт) вже йде на ціновий рекорд. На початку року її можна було купити за 78 300 гривень. В кінці квітня ціна зросла до 82 900, а станом на 17 травня ця зарядна станція коштує вже майже 83 800.

У авторизованому магазині EcoFlow компанії EcoFlow Україна (офіційний імпортер техніки цього бренду) "Бізнес-Телеграфу" пояснили, що запаси багатьох моделей закінчуються. "Попит зріс, і чи не щодня він стає більшим. На таке ніхто не очікував. Товару на складах залишилося не так багато. Деякі моделі, товарні залишки яких порівняно великі, можна купити навіть зі знижками. Але найбільш популярні можуть стати дефіцитними. Ми очікуємо на нові поставки, але поки що не можемо сказати, якими будуть оновлені ціни", — розказали в магазині.

Та технікою EcoFlow торгує не лише офіційний імпортер і партнерські магазини (серед яких, зокрема, "Епіцентр" і Rozetka), а й інші фірми, що завезли обладнання ще в кінці позаминулого року.

Тому цінники по ринку дуже відрізняються. Наприклад ціновий діапазон по зарядній станції EcoFlow Belta 2 Extra Battery (1200 Вт) — від 26 500 гривень до 53 961 грн. По моделі EcoFlow River Pro (600 Вт) ціни різняться ще більше — від 19 100 до 48 919 грн. Внаслідок цього середня ціна, яка в березні складала 22 300, зараз вже сягнула 29 200.

Максимальний цінник — майже 49 000 — у харківського інтернет-магазину denika.ua. І це вже "зі знижкою". Бо стара ціна ще вища — 54 300 гривень.

На генератори, павербанки, ліхтарі ціни поки що відносно стабільні. Але все буде залежати від попиту та наявності товару на складах. Не виключено, що на ажіотажі у продавців зростуть апетити, і вони спробують заробити по максимуму.